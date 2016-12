Premierele week-end-ului, la Cityplex Mall Tomis

Filmul „În lipsa rațiunii” este povestea unui profesor de filozofie care își regăsește pofta de viață după ce comite un act existențial. La scurt timp după ce se angajează ca profesor la colegiul dintr-un mic orășel, Abe cunoaște două femei: pe Rita Richards (ParkerPosey), o profesoară deprimată din cauza unei căsnicii eșuate care caută fericirea în brațele lui și Jill Pollard (Emma Stone), cea mai bună elevă și prietenă a lui. Deși își adoră iubitul, Jill este fascinată de trecutul excentric și personalitatea artistică a lui Abe. Filmul va avea premiera pe 28 august.„Agentul de la U.N.C.L.E.” îl aduce pe Henry Cavill („Man of Steel: Eroul”) în rolul carismaticului Napoleon Solo, în timp ce Armmie Hammer îl interpretează pe rivalul său, KGB-istul Illya Kuryakin. Inspirat din popularul serial difuzat în 1960, filmul este regizat de Guy Ritchie și are premiera pe marile ecrane din țară pe 21 august. Plasat la începutul anilor 60', în plin Război Rece, „Agentul de la U.N.C.L.E.” evidențiază concurența dintre cei doi agenți de top CIA și KGB. Nevoiți să lase deoparte vechile conflicte, cei doi trebuie să facă echipă pentru a opri o organizație criminală internațională, care vrea să destabilizeze fragila ordine mondială folosind arme nucleare și tehnologie avansată.În muzicalul „Barbie în tabăra de muzică”, Barbie este Prințesa Courtney, o prințesă modernă a cărei lume e dată peste cap când face schimb de vieți cu Erika, o vedetă rock faimoasă. Două lumi complet opuse și diferite se vor ciocni în momentul în care, printr-o încurcătură, prințesa Cortuney ajunge la Tabăra de Muzică, iar Erika, la Tabăra Regală. În timp ce conducerea celor două tabere se străduie să repare greșeala, și Courtney, și Erika învață să se adapteze mediului nou pentru ele, distrându-se și făcându-și prieteni noi.„Sinister 2" este urmarea înspăimântătoare a horror-ului de mare succes din 2012. După evenimentele șocante din Sinister, Bughuul, spiritul răului, continuă să se răspândească cu o viteză uluitoare. Noua povestire redă o cursă teribilă împotriva cronometrului pentru a salva o familie de nebunia și crima aduse de Bughuul și locotenenții săi, copiii-fantomă.Noua generație Griswold își face iar de cap și stârnește hohote de râs. Producția New Line Cinema „Vacanță cu peripeții” îi aduce împreună pe marile ecrane pe Ed Helms și Christina Applegate într-o călătorie de familie care se transformă rapid într-o aventură nefastă. Urmând exemplul tatălui și sperând să obțină o apropiere mai strânsă a familiei sale, Rusty Griswold (Helms) își surprinde soția (Applegate) și pe cei doi fii ai săi cu o călătorie de-a lungul țării către parcul de distracții Walley World.