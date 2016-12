Premierele week-end-ului, la Cityplex Mall Tomis

„Comoara” lui Porumboiu prezintă povestea lui Costi, care lucrează la primărie și duce o viață liniștită, cum îi place lui să spună. Seara obișnuiește să-i citească povești fiului său de 6 ani. Preferata lor e Robin Hood. Într-o seară, un vecin îl roagă să-i împrumute niște bani. E disperat, banca i-a scos apartamentul la vânzare. Costi ezită, l-ar împrumuta pe vecin, dar asta i-ar periclita liniștea, are și el credite la bancă. Îl refuză și se întoarce la fiul său și la Robin Hood. Vecinul revine. Îi spune că în satul bunicilor săi există o legendă: se zice că străbunicul său ar fi îngropat o comoară în curtea casei, înainte de venirea comuniștilor la putere. În cazul în care Costi va plăti pe cineva cu un detector de metale și vor găsi comoara, o vor împărți jumătate - jumătate. Costi nu stă prea mult pe gânduri. De a doua zi caută pe cineva cu un detector de metale...Copiii și bunicii reușesc în filmul „Orășelul alandala” să transforme un orășel din Europa într-un loc al invențiilor și al recordurilor. Mașina de gunoi devine fabrică de biciclete, o macara devine rollercoaster și totul pare posibil atunci când imaginația nu mai are limite.„Dezastrul din San Andreas” prezintă cutremurul de nouă grade pe scara Richter, ce sfâșie California pe falia San Andreas. Un pilot de elicopter (Dwayne Johnson) lasă în urmă un Los Angeles în ruină pentru a zbura la San Francisco, în căutarea fiicei sale înstrăinate (Alexandra Daddario). Însoțit de fosta soție (Carla Gugino), pilotul va avea de înfruntat înfiorătoarele consecințe ale cataclismului care dărâmă din temelii metropola americană și schimbă o dată pentru totdeauna fața Californiei.În premiera „Tonul prefect” ,studentele din Barden Bellas, grupul muzical de tip „a cappella” intră într-o competiție internațională, pe care o echipă americană nu a câștigat-o niciodată.Filmul „Spioana” o prezintă pe Susan Cooper, un analist CIA modest, care lucrează la birou, și eroul necunoscut din spatele celor mai periculoase misiuni ale agenției. Când partenerul ei iese din rețea și un alt agent de top este compromis, ea se oferă voluntar să lucreze sub acoperire ca să se infiltreze în lumea unui dealer de arme mortale și să prevină o criză globală.