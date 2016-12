Premierele week-end-ului, la Cityplex Mall Tomis

Coconut, micul dragon prezintă povestea unui dragon de foc, care este însărcinat să păzească iarba de foc ce îi conferă neamului său un dar unic, acela de a sufla flăcări. În momentul în care iarba i-a fost furată de sub nas, Coconut se hotărăște să pornească în căutarea ei și își unește forțele cu Oscar, dragonul mâncăcios și Matilda, un porcușor țepos. Coconut este surprins să afle că celelalte neamuri de dragoni nu simpatizează prea mult dragonii de foc.Premiera Poltergeist este un remake al filmului cu același nume din 1982. Filmul îl are ca protagonist pe Eric Bowen, un tată care după ce își pierde locul de muncă se mută împreună cu familia într-un oraș nou și încearcă să croiască pentru aceasta un nou început. Totul decurge normal, până când fiica sa, Madison, este răpită, lucru ce îl face pe Eric să înțeleagă cât de importantă este pentru el familia. Alte personaje sunt Amy, soția lui Eric, care poate comunica cu morții, Carrigan Burke, o personalitate TV care prezintă emisiunea Haunted House Cleaners care nu se teme de supranatural, dar și Dr. Brooke Powell, fosta soție a lui Carrigan, parapsiholog la o universitate locală. Echipa ei începe să investigheze evenimentele care au dus la dispariția fiicei familiei Bowen.În avanpremiera Dezastrul din San Andreas este descris cutremurul de nouă grade pe scara Richter, care sfâșie California pe falia San Andreas. Un pilot de elicopter (Dwayne Johnson) lasă în urmă un Los Angeles în ruină pentru a zbura la San Francisco, în căutarea fiicei sale înstrăinate (Alexandra Daddario). Însoțit de fosta soție (Carla Gugino), pilotul va avea de înfruntat înfiorătoarele consecințe ale cataclismului, care dărâmă din temelii metropola americană și schimbă o dată pentru totdeauna fața Californiei.Ultima zi din viața marelui poet și cineast italian Pier Paolo Pasolini este înfățișată de filmul cu același nume Paolini. În noaptea de 2 noiembrie 1975, Pasolini a fost ucis într-un cartier din Roma. Ultima zi din viață artistul și-a petrecut-o împreună cu mama sa, apoi cu cel mai drag prieten al său, iar pe seară a ieșit cu mașina sa Alfa Romeo în căutarea aventurii. Spre dimineață, Pasolini a fost găsit mort pe o plajă din Ostia, la periferia orașului. În acest film, amestec de real și imaginar, Abel Ferrara reface ultima zi din viața celebrului cineast.În filmul Lumea de dincolo de mâine, acțiunea se petrece într-un ținut fascinant și extrem de avansat din punct de vedere tehnologic. Are în centru un bărbat de vârstă mijlocie (Clooney, care, pentru a salva Pământul, trebuie să facă tot posibilul pentru a se întoarce în Tomorrowland, asta după ce a fost izgonit de aici, pe când era copil, de către omul care și-a petrecut întreaga viață (Laurie) exploatând minunățiile ținutului în interes propriu.