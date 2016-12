Premierele week-end-ului, la Cityplex Mall Tomis

Premiera „Tăietura” ne plasează într-o noapte din 1915. Autoritățile turce execută o razie în orașul Mardin și îi arestează pe toți bărbații armeni din oraș, inclusiv pe tânărul fierar Nazaret Manoogian. După câțiva ani, reușind să supraviețuiască ororilor genocidului, Nazaret află că cele două fiice ale sale încă trăiesc. Devine obsedat de ideea de a le găsi. Căutarea îl poartă de la deșerturile Mesopotamiei, prin Havana, până în preeriile din North Dakota.Filmul „Secretul lui Adaline” ne prezintă existența retrasă a personajului. O întâlnire întâmplătoare cu atrăgătorul filantrop Ellis Jones (Michiel Huisman) reaprinde în ea pasiunea pentru viață și dragoste. Atunci când un weekend petrecut cu părinții lui riscă să dezvăluie adevărul despre ea, Adaline ia o decizie care-i va schimba viața pentru totdeauna. Secretul lui Adaline ni-i prezintă în rolurile principale pe Blake Lively (Gossip Girl, The Town), Michiel Huisman (Wild, Game of Thrones), Kathy Baker (Saving Mr. Banks, Edward Scissorhands), alături de Harrison Ford (Ender’s Game, Star Wars) și Ellen Burstyn (Interstellar, Requiem for a Dream).În „Urmărire periculoasă”, ofițerul Cooper, o polițistă crispată și care face lucrurile ca la carte (Reese Witherspoon), încearcă să o protejeze de un șef al drogurilor pe Daniella Rivera (Sofia Vergara), o văduvă sexy și prietenoasă, pe măsură ce aleargă împreună prin Texas, fiind urmărite de polițiști corupți și criminali profesioniști. Filmul este regizat de Anne Fletcher ("The Proposal"), după un scenariu scris de David Feeney. Alăturarea celor două actrițe în comedia de acțiune Urmărire periculoasă s-a dovedit o experiență inedită.„Viața bate filmul” este o comedie romantică, trăznită, iar distribuția este formată din nume ale primului eșalon de actori de la Hollywood: Owen Wilson, Imogen Poots, Jennifer Aniston, Will Forte, Kathryn Hahn și Rhys Ifans. Viața bate filmul marchează reîntoarcerea multașteptată a marelui regizor Peter Bogdanovich, unul din cei mai apreciați regizori ai cinematografiei mondiale, după o absență de 12 ani, Cu Viața bate filmul, Bogdanovich revine la comedie, un gen în care a excelat cu mari succese precum “What’s Up, Doc?”, “Paper Moon”, “They All Laughed” și “Noises Off.”Avanpremiera „Drumul furiei” îl aduce în prim plan pe Mad Max care preferă să călătorescă de unul singur și să nu își facă prieteni. În ciuda convingerilor sale, se alătură unui grup de supraviețuitori ai deșertului, conduși de implacabila luptătoare Imperator Furiosa. Aceștia sunt urmăriți permanent și atacați de tiranul Immortan Joe care îi suspectează că i-au furat cea mai de preț posesie.