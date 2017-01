Premierele săptămânii la Cityplex Tomis Mall

În filmul „Prince Avalanche”, Alvin și Lance își petrec vara lui 1988 vopsind marcajele pe un pustiu și interminabil drum de țară. Lance suportă cu greu izolarea și faptul că se află atât de departe de petreceri și fete. Nu la fel stau lucrurile cu seriosul Alvin, care scrie scrisori pline de pasiune iubitei sale, sora mai mare a lui Lance. El și mai tânărul său coleg rătăcesc prin pădure într-o mașină mică, se contrazic, se ceartă, se împacă. De-a lungul interminabilei și opresivei veri nu întâlnesc decât o persoană: un misterios șofer de camion care le dăruiește alcool făcut în casă și apoi dispare la fel de brusc precum a apărut.v v vProtagonistul filmului „Like father, like son” („Așa tată, așa fiu”) este Ryota Nonomiya, un om de afaceri de succes, profesional și financiar. Atunci când află că propriul său fiu a fost schimbat la naștere, Nonomiya trebuie să ia o decizie drastică: să îl caute pe fiul său biologic sau să-l accepte pe fiul pe care l-a crescut ca și pe propriul său fiu. Probleme aparent minore de familie scot la iveală durerea și angoasa personajelor.v v vÎn pelicula „Condamnat să ucidă”, Kevin Costner este Ethan Runner, un spion internațional implicat în dejucarea planurilor celor mai periculoși răufăcători. Chiar dacă Ethan intenționează să renunțe la carieră pentru a se reapropia de soția (Connie Nielsen) și fiica (Hailee Steinfeld) ținute ani de zile la distanță pentru a nu le implica în misiunile lui, eroul are o ultimă sarcină de îndeplinit: să descopere identitatea unui terorist gata să ucidă mii de oameni, asta în timp ce trebuie să aibă grijă de fiica lui adolescentă pentru câteva zile.v v vAcțiunea filmului „Pompeii” are loc în vara anului 79 d.H., și are ca fundal declanșator al evenimentelor erupția distrugătoare a muntelui Vezuviu. Harrington joacă rolul unui sclav de pe o mare navă comercială al cărui vis este de a-și cumpăra într-o bună zi libertatea și de a se căsători apoi cu fiica stăpânului său, Cassia, interpretată de Emily Browning. Ceea ce el nu știe este că aceasta a fost deja promisă unui senator roman corupt, în vreme ce el urmează să fie vândut altui proprietar.