Premierele săptămânii Cityplex

Săptămâna Cityplex începe, ca de obicei, vineri, cu o premieră. De data aceasta națională și așteptată - „Despre oameni și melci”, în regia lui Tudor Giurgiu, cu Monica Bârlădeanu și Andi Vasluianu. „Despre oameni și melci” va rula și duminică, gratuit, într-o proiecție de gală - în prezența regizorilor și a doi dintre actori, de la ora 19:00. O altă premieră pe afișul Cityplex este „Resident Evil: Răsplata”, un horror SF cu Milla Jovovich, în regia Paul WS Anderson. Deși în cinematografele din România premiera este pe 21 septembrie, „Terapie de cuplu” ajunge în Constanța cu două zile mai devreme, rulând la Cityplex, pe 19 și 20 septembrie. Maeve (Meryl Streep) și Arnold (Tommy Lee Jones) apelează la consilierul marital Bernie Field (Steve Carrel), după un mariaj de trei decenii, pentru a se hotărî dacă mai rămân sau nu împreună. Pelicula este regizată de David Frankel („Diavolul se îmbracă de la Prada”), după un scenariu de Vanessa Taylor. Filmul a fost lansat în cinematografele din SUA pe 8 august. Tot premieră este „The Campaign” (Campania), o comedie cu Will Ferrell, Zach Galifianakis și Jason Sudeikis, în regia lui Jay Roach. Cam Brady e obișnuit cu viața de politician, după ce a fost ales de patru ani în Congresul american. Deși s-ar părea că are experiență din campaniile electorale, adevărul e că Brady nu a concurat niciodată cu nimeni pentru voturi, pur și simplu fiindcă nimeni nu s-a mai înscris în cursă să îi fie oponent. După ce Brady face o gafă majoră în public, doi afaceriști bogați decid să-l dea jos de la putere așa că pun la cale un plan. În ultimul moment, se înscrie în cursă Marty Huggins, un bărbat naiv și neinițiat, cu o apariție modestă, care nu are habar cum se trag sforile în politică. Marty, directorul centrului local de turism, e aruncat în lupta politică de cei doi oameni de afaceri influenți care nu-l mai suportă pe congresmanul Cam Brady. Pe măsură ce se apropie ziua alegerilor, Marty se transformă, prin perseverență și ambiție, într-un contra-candidat tot mai puternic, iar acest lucru se datorează faptului că nici el nu mai respectă etica sau regulile, la fel ca și Brady.