Premierele de la Cityplex Tomis Mall

Comedia „We’re the Millers” („Noi suntem familia Miller”) este povestea unui fost traficant de droguri care își creează o familie falsă, după ce se vede nevoit să scoată din țară o cantitate uriașă de stupefiante, fără a fi suspectat de autorități.A doua premieră, „2 Pistoale”, îl readuce în atenția fanilor săi pe Denzel Washington. În ultimul an, agentul DEA Bobby Trench (Washington) și ofițerul forțelor navale americane de informații Marcus Stigman (Mark Wahlberg) au lucrat sub acoperire ca membri ai aceluiași departament de narcotice. Niciunul dintre ei nu știe însă că celălalt este un agent fe-deral sub acoperire, astfel că la început au încredere unul în celălalt la fel de mult ca și în criminalii pe care au fost însărcinați să-i aresteze.A treia premieră este de fapt un documentar despre celebra trupă „One Direction”. Niall Horan, Zayn Malik, Liam Payne, Harry Styles și Louis Tomlinson au fost descoperiți în cadrul concursului britanic The X Factor în 2010. Au terminat concursul pe podium, iar trupa lor, „One Direction”, a devenit brusc una dintre cele mai populare trupe britanice. În martie 2012, primul album, „Up All Night”, a făcut istorie când a debutat pe primul loc în topul american Billboard 200. Documentarul prezintă aventurile membrilor trupei în timpul competiției The X Factor, dar și ascensiunea lor către celebritatea mondială