Premierele cinematografice ale acestui week-end

„Off… engleza asta” („English Vinglish”) este povestea unei femei care nu știe limba engleză și pe care familia și societatea o fac să se simtă nesigură. Filmul prezintă transformarea emoționantă a lui Shashi. Circumstanțele o fac pe aceasta să depășească nesiguranța, să învețe limba și să dea lumii o lecție despre cum poți deveni un om sigur pe tine și o femeie încrezătoare. Secvențele au fost filmate în mare parte la New York și surprinde lupta pe care o dau majoritatea oamenilor care sunt nevoiți să învețe limba engleză. Amuzant, emoționant, sensibil, filmul acesta marchează revenirea celei mai mari vedete feminine din India... Sridevi.v v vPovestea peliculei „Furia: Eroi anonimi” ne poartă în aprilie 1945, la sfârșitul celui de-Al Doilea Război Mondial, iar în centrul atenției este Wardaddy (Brad Pitt), un sergent american cu mare experiență în luptă. Împreună cu echipajul său de cinci oameni, Wardaddy conduce un tank Sherman supranumit Fury și pătrunde în spatele liniilor inamice pentru o misiune cvasi-sinucigașă care ar trebui să dea ultima lovitură forțelor armate ale Germaniei naziste.v v vAcțiunea filmului „Automata” este plasată la 50 de ani în viitor și îl are în centru pe Jacq Vaucan (Antonio Banderas), un agent de asigurări al companiei specializată în robotică ROC, ce investighează cazuri de roboți capabili de manipulare. Ceea ce descoperă la un moment dat poate avea consecințe profunde asupra viitorului omenirii - realitatea de care se lovește este mai complexă decât creația oricărui tip de robot sau mașinărie.v v vÎn timpul Marii Depresii, George Pemberton (Bradley Cooper) se instalează împreună cu soția sa, Serena (Jennifer Lawrence), în Carolina de Nord pentru a dezvolta o fabrică de prelucrarea a lemnului pentru construcții. Deși străină în această regiune deloc primitoare, Serena (care dă și numele filmului) se impune rapid ca egală a bărbaților care conduc acel imperiu forestier. Descoperă, însă, că soțul ei are un copil pe care l-a conceput cu câțiva ani în urmă în acea regiune cu o femeie simplă, Rachel (Ana Ularu), și devine vulnerabilă și sensibilă, dar, când află că ea nu va putea avea niciodată copii, fericirea mariajului lor se destramă definitiv. Din acel moment, singura sa dorință este aceea de a se răzbuna pe fiul nelegitim al lui George.