Premiera unei tragedii complexe, în interpretarea a doi solişti de forţă

„Lucia di Lammermoor”, din nou în repertoriul Teatrului „Oleg Danovski“

Premiera unei tragedii complexe, în interpretarea a doi soliști de forță

Sâmbătă, premiera tragediei „Lucia di Lammermoor”, celebra lucrare a clasicului Gaetano Donizetti, a dezvăluit forța unor soliști ai Teatrului Național de Operă și Balet „Oleg Danovski” de a aborda un repertoriu extrem de complex. Considerată printre cele mai apreciate opere din repertoriul liric internațional, „Lucia di Lammermoor” are la bază un libret de Salvatore Cammarano, după romanul „The Bride of Lammermoor” al lui Walter Scott. Capodoperă a romantismului italian, premiera operei a avut loc la data de 26 septembrie 1835, la Teatro San Carlo din Napoli, bucurându-se de un succes imens, care s-a repetat, ulterior, pe marile scene de la Viena, Paris, Londra, Amsterdam sau New York (1843). La Constanța, tragedia a mai cunoscut o interpretare în urmă cu mulți ani, premiera de sâmbătă constituind montarea clasică într-o nouă viziune regizorală a lui Anghel I. Arbore și scenografia Sandrei Răsvana Cernat. La Roxana Bageac, interpreta fragilei eroinei Lucia, publicul a putut descoperi dăruirea totală pentru acest rol considerat de specialiști cu greutate. După spectacol, avea să ne declare: „E foarte greu, dar foarte frumos în același timp. Cea mai grea mi s-a părut aria nebuniei, din cauza acelor contraste dintre sentimente. Per ansamblu este cunoscută ca o partitură dificilă. Dar cum nu putem trăi fără frumusețea acestor lucrări, ajungem să ne hrănim cu așa ceva”. Remarcabilă la Roxana a fost inclusiv transpunerea actoricească, reușind să transmită perfect tragismul deciziei de a accepta căsătoria de conveniență prin suprema sacrificare a unui legământ de iubire. „Rolul în care îți găsești echilibrul“ La fel de clară în mesaj ni s-a părut și interpretarea rolului Sir Edgardo, de către Doru Iftene, un tânăr tenor foarte apreciat și ca prezență scenică. „A fost dificil. Nu știu cât am lăsat să se înțeleagă, dar este un rol în care mi-am propus să găsesc foarte mult echilibru. Și aceasta pentru că ajung să cânt ultimul și trebuie să-mi mențin energia până la sfârșit. Pentru un tenor, «Lucia di Lammermoor» este un rol plin de obstacole și care generează o mare bucurie atunci când le treci”, ne-a declarat, la final, Doru Iftene. S-au alăturat cu brio reușitei acestei premiere Ionuț Pascu, în rolul mizerabilului frate Enrico, Ciprian Done, în rolul Arthuro, Lucia Mihalache, în rolul Alisa. De asemenea, corul Teatrului a completat cu multă sugestie tabloul unei tragedii de mare dificultate. Din distribuția premierei „Lucia di Lammermoor”, sub bagheta maestrului Radu Ciorei, au mai făcut parte Constantin Acsinte și Bogdan Sandu. Maestru de cor este Adrian Stanache, pregătirea muzicală fiind realizată de pianiștii Silvia Țigmeanu, Natalia Gribinic și Daniel Sărăcescu, iar regia tehnică Paul Lăcătușu. *** Din păcate, premiera, așteptată încă din toamna anului trecut, nu a făcut sala plină precum ne așteptam. Totuși, publicul prezent a răsplătit cu ovații și aplauze munca artiștilor care au dat tot ce-i mai bun pentru a dovedi că și pe scena constănțeană există potențialul transpunerii unor lucrări celebre în repertorii internațio-nale. Duminică, 17 aprilie, același spectacol „Lucia di Lammermoor” va fi reluat în variantă niponă, cu trei soliste și un dirijor veniți din Japonia.