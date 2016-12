Premieră: "Teatru Pur şi Simplu" pe malul mării

Premieră: "Teatru Pur și Simplu" pe malul mării

S-au cunoscut de mult. Ea era elevă în clasa a XI-a la mate-informatică la "Ovidius", el student în anul II la Facultatea de Arte a Universității "Ovidius". Ea tindea să ajungă actriță și a făcut o vizită studenților la Artă dramatică. Pentru ea, atunci, el era deja "undeva foarte sus!", deși era doar cu trei ani mai mare. Ea a devenit studentă a Universității de Arte George Enescu din Iași. El s-a mutat la UNATC București, dar simpatia născută la prima întâlnire, i-a făcut să țină legătura. Și-au urmărit unul altuia evoluția și au devenit, într-un fel, prieteni la distanță. A început și ea să "urce" din primul an de facultate, când i s-a oferit un rol principal într-o piesă controversată. Putea fi cu noroc dar și cu ghinion. Putea să-i dea avânt sau să o arunce undeva în afara scenei. A fost "Fata" din "Hai să facem sex!". Și a avut noroc. Iar piesele au prins a curge în repertoriul ei, mai ales în proiecte independente. La sfârșitul facultății nu numai că era șefă de promoție, dar avea și un portofoliu generos. A urmat masterul și apoi o bursă în Belgia unde a fost și regizor și coordonator artistic a trupei de teatru (de amatori) a centrului universitar din Leuver. Acolo era când a sunat-o el, acum o lună și un pic: "uite, am o idee de proiect…"Între timp el își luase licența în arta actorului la UNATC București și era angajat de șase ani la Teatrul de Stat din Constanța. A trecut și el, firește, printr-o sumedenie de roluri, pe scenă și căpătase și o altfel de experiență în "Dragostea-i mare" - cea de regizor. Dar, i-a venit ideea și a sunat-o.Ea este Erika Moldovan și împlinește 25 de ani pe 25 iulie. El este Andrei Cantaragiu, are doar 27 de ani, dar e un cunoscut actor al teatrului constănțean. "Hai să facem o trupă!" a auzit ea în boxele calculatorului. "O trupă de teatru adevărat în locuri neconve-ționale", a continuat el. Nu i-au trebuit prea multe argumente s-o convingă. Andrei se și gândise la o piesă. Textul "Turnul albastru" al lui Val Butnaru - jurnalist, regizor, director de teatru, "un mare om de cultură. Un foarte mare român", cum l-a descris pe scurt Andrei -l-a inspirat. I l-a trimis și ei. Frumoasă i-a fost surpriza să constate că a simțit ca el. El a adaptat textul ferindu-se de trivialul de care consideră că se cam abuzează în ultimul timp în cultură și au început să repete. "Primele repetiții le-am făcut pe Skype", ne-a povestit ea râzând. "Stăteam de la opt seara până la șase dimineața și repetam, gândeam sigla, numele - care ne-a dat o mare bătaie de cap, deși eram lângă el. Era pur și simplu la-ndemână. Că asta căutam să denumim - teatrul în care primează jocul actorului, care se concentrează mai mult pe joc, pe poveste, pe adevăr… și mai puțin pe imagine. Când în spatele tău sunt imagini, proiecții, jocuri de lumini, tu, ca actor, nu mai ești văzut. Jocul nu iese în evidență. Adică teatru pur și simplu". Așa că au luat numele de lângă ei, l-au înregistrat, l-au făcut marcă și l-au pus în siglă și pe afiș. Astfel au pornit la drum, ca trupa "Teatrul Pur și Simplu", pe o cale nebătută în Constanța până acum.. Ideea de teatru în spații neconvenționale este veche. "Teatrul de sufragerie" pe-atunci a luat amploare în perioada postbelică, când trupele evadau din spațiul tradițional și evoluau prin… sufragerii. Spații neconvenționale sunt toate cele aflate în afara scenei. Baruri, ruine, mansarde, subsoluri, clădiri dezafectate… o trupă a evoluat cu succes până și-ntr-o toaletă publică. Având conturată ideea, numele și piesa s-au apucat de restul: blog, afișe, recuzită, decoruri, pe care le-au gândit și le-au făcut de la zero ei doi, cu propriile mâini. El e regizor, ea - coregraf. Piesa "Turnul albastru" este tot o poveste a două personaje. Este profund contemporană și trece prin comedie, dramă, psihologic și absurd, tratând problema abandonului parental, problema emigrării și singurătatea individului în aglomerația unei metropole - Parisul. Acolo unde, două singurătăți complet diferite se întâlnesc, se cunosc și pornesc în căutarea sensului în pași de tango. Premiera "Turnului Albastru" precum și debutul trupei "Teatru Pur și Simplu" va avea loc pe 20 iulie de la ora 21.00 în restaurantul "O seară la Constanța". Se va relua pe 21 iulie în aceeași locație.