Premiera spectacolului "Eutopia" va avea loc pe 10 iunie

Teatrul de Stat Constanța pregătește de zor premiera spectacolului „Eutopia”, după textele lui Aristofan, în regia lui Yanis Margaritis, regizor grec, care a mai montat la Constanța alte două spectacole.„Se știe că Aristofan a scris comedie, de aceea ne-am orientat și noi, anul acesta, la o comedie din teatrul antic. Scopul spectacolului este să fie prezentat și în cadrul festivalului nostru, «Miturile cetății», care se află deja la cea de-a doua ediție, festival care are ca temă principală teatrul antic și mitul din antichitate, până în contemporaneitate. În prezent, încă ne aflăm în repetiții intense pentru realizarea premierei, care va avea loc în data de 10 iunie”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, directorul TSC, Dana Dumitrescu.Imediat după aceea, actorii se vor deplasa la Baia Mare, în festival, cu spectacolul „Șobolanul rege”, iar în data 19 iunie, începe festivalul amintit, ediție care se va desfășura anul acesta sub semnul lui Ovidius. Astfel, trei zile din festival îi vor fi dedicate marelui poet latin, apoi vor exista reprezentații în colaborare cu Teatrul din Craiova, constând într-un spectacol-recital alcătuit din operele lui Ovidius scrise aici, la malul mării. De asemenea, va fi o conferință cu specialiști despre Ovidius, spectacolul lectură al teatrului, „Bucuria de a fi îndurerat la Tomis”, care a avut premiera în luna martie a acestui an, iar două seri la rând, se vor juca „Metamorfozele”, în regia lui Silviu Purcărete, realizat de Teatrul din Sibiu.