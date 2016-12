Premieră pentru Universitatea "Ovidius": studenţii de la Drept s-au "duelat" la Tribunal

Premieră pentru Universitatea "Ovidius": studenții de la Drept s-au "duelat" la Tribunal

Ieri, la Tribunalul Constanța, secția I Civilă, una din sălile de la parter a devenit neîncăpătoare nu pentru că s-ar fi judecat vreo vedetă locală, ci pentru că studenții de anii II și III de la Facultatea de Drept și Științe Administrative a Universității „Ovidius” au profitat, în premieră absolută, de oportunitatea de a pleda în instanță, valorificându-și astfel cunoștințele teoretice, abilitățile oratorice, prezența de spirit, gândirea critică și spiritul echității. Speța dată a vizat trecerea administrării lacului Dunărea din cadrul Consiliului Local Alimanu la Administrația Bazinală de Apă Dobrogea Litoral.De altfel, judecătorul Cristina Duță, în fața căreia și-au susținut pledoariile cele două părți, s-a declarat foarte încântată de nivelul lor de cunoștințe. „Am primit cu interes invitația studenților din cadrul ELSA de a organiza procesul simulat și ne-am bucurat de deschiderea pe care tinerii o manifestă față de instanță și față de latura practică a activității pe care o învață în mediul universitar. S-au înscris numeroși studenți, dar în urma protocolului au fost selectate două echipe câștigătoare, iar etapa de astăzi reprezintă procesul final, ei punându-se atât în ipostaza apărătorului părții reclamante, cât și a apărătorului părții pârâte și vor prezenta speța din punctul de vedere al ambelor părți litigioase. În urma dizertației și a susținerilor lor orale se va desemna echipa câștigătoare. M-am bucurat să descopăr niște lucrări deosebit de bine pregătite și mi-a fost foarte greu să aleg din numărul de echipe care au participat două câștigătoare. Mă bucur că au arătat această disponibilitate pentru proiect, mai ales că au programul încărcat și după orele de curs”, a mai adăugat lect. univ. dr. Duță.„Ce dacă sunt avocați părinții mei“Studentul Mihai Sârbu, anul II, a fost unul dintre apărători și a considerat o reală provocare această simulare. Întrebat ce șanse consideră că are la absolvire să-și găsească un loc în Barou, studentul a afirmat că este conștient că nu va fi deloc ușor. „Trebuie să fiu polivalent și să studiez la toate materiile, chiar dacă unele îmi oferă mai puține plusuri. Chiar dacă ambii părinți sunt avocați, nu înseamnă că drumul mi-e netezit, pentru că examenul de admitere în Barou este foarte greu. Dar trebuie să recunosc că este un plus, pentru că am învățat de la ei multe, cum ar fi procedurile, modul de captare a atenției, tot ce înseamnă practica în avocatură”, a mai adăugat același student.Colega lui, Anamaria Constantinescu, a ținut să precizeze că nu apartenența familială te ajută în carieră, ci aprofundarea materiei. „Nu contează ce sunt părinții ori rudele, atâta timp cât te poți remarca drept un student eminent. Sunt de acord că este o inflație de absolvenți la Drept, dar fiecare se poate individualiza prin nivelul foarte ridicat de cunoștințe”, a declarat aceasta.În final, echipele participante, dar și cele mai bune pledoarii și cei mai buni avocați pledanți au fost răsplătiți cu premii.