Premieră pe ţară la Teatrul de Stat: "Cea mai frumoasă soţie"

Premieră pe țară la Teatrul de Stat: "Cea mai frumoasă soție"

Acest week-end teatral este dedicat următoarei premiere a Teatrului de Stat Constanța.„Cea mai frumoasă soție” (cu titlul original „Madame est trop belle”), de Eugène Labiche, este un spectacol în premieră pe țară, realizat de Mihai Constantin Ranin, directorul Teatrului „Tony Bulandra” din Târgoviște. Îi aparțin atât regia, cât și scenografia și ilustrația muzicală.Personalitate artistică prestigioasă a scenei românești, M. C. Ranin este regizor, dar și scenograf (membru al Uniunii Artiștilor Plastici din România), a trăit zece ani în Franța, unde a studiat, la Sorbona, cu teatrologul de origine română George Banu, dar s-a întors în România, considerând că este mult mai palpitant să trăiești aici.În Franța, a creat două companii teatrale, a colaborat cu Radio France International, Muzeul de Artă Modernă din Paris, Eurodisney și cu mai multe teatre.În România, i se datorează primele spectacole de teatru monumental, stradal și acvatic și este organizatorul consacratului Festival internațional „Babel”, ce are loc în fiecare an, în iunie, la Târgoviște.Piesa oferită de Teatrul de Stat spectatorilor constănțeni, sâmbătă și duminică, de la ora 19, este o comedie de situație din lumea burgheziei pariziene, în care intriga se țese în jurul unei prea-frumoase femei, curtate de toți bărbații din jurul ei. Acest rol va fi jucat, alternativ, de Florina Stănculeț și de Georgiana Rusu.Vor mai urca pe scenă: Liviu Manolache, Nicodim Ungureanu, Andrei Cantaragiu, Remus Archip, Andu Axente, Luiza Martinescu, Adrian Dumitrescu, Alexandru Iacov, Laura Crăciun, Cosmin Mihale și Gelu Ciobanu.