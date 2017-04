Premieră naţională pe scena Teatrului de Stat, cu Dorel Vişan. "De Paşti. Săptămâna Patimilor"

Premieră națională pe scena Teatrului de Stat, cu Dorel Vișan. "De Paști. Săptămâna Patimilor"

Teatrul de Stat din Constanța traversează o perioadă foarte bogată în evenimente, agenda conducerii acestei instituții fiind foarte minuțios… ocupată, motiv pentru ca, în absența directorului Dana Dumitrescu, să purtăm o discuție cu consultantul artistic Anaid Tavitian, persoană mult apreciată în lumea culturală constănțeană.La sfârșitul acestei săptămâni, constănțenii sunt invitați la premiera unei piese aparținând dramaturgului suedez August Strindberg (1849-1912), dedicată acestei perioade și intitulată în ton - „De Paști. Săptămâna Patimilor”.„Este un proiect foarte amplu, care înseamnă o deschidere a teatrului spre un tip de literatură dramatică nemaipusă în scenă la noi. August Strindberg nu s-a mai jucat la Constanța, așa încât continuăm tradiția premierelor pe țară, cu texte din marea literatură universală. La începutul lunii iunie, spectacolul va fi prezentat într-o Gală la București, de Ziua Națională a Suediei, în prezența mediului diplomatic, al parlamentarilor și oamenilor de cultură. Apoi, în septembrie-octombrie, cu același spectacol, Teatrul de Stat va pleca în turneu în țările scandinave”, a declarat Anaid Tavitian.„De Paști. Săptămâna Patimilor” este un spectacol de Zoltan Schapira, care a tradus textul lui Strindberg, a conceput regia artistică, decorurile, ilustrația muzicală și ilustrația video, și de Olivia Costea, specialistă în psihodesign, asistent de regie și realizatoarea costumelor.De altfel, dr. Olivia Costea trăiește din 2002 în Suedia, unde are un cabinet privat, specializat în laserterapia durerii și chirurgia pielii. Este consul onorific al României în Suedia și președintele asociației Cultură Fără Frontiere.Actorul Dorel Vișan face parte din distribuție, cu o apariție video inedită. Alături de el, publicul constănțean îi va putea vedea pe Maria Lupu, Adrian Dumitrescu, Ana Maria Ștefan, Laura Iordan Adrian, Mihai Sorin Vasilescu și Răzvan Bănuț. Asistent de scenografie este Lăcrămioara Dumitrașcu.Așadar, chiar înaintea Săptămânii Patimilor lui Iisus, în avanpremieră (vineri, 7 aprilie), premieră (sâmbătă, 8 aprilie) și o a treia reprezentație (duminică, 9 aprilie), constănțenii vor putea vedea piesa „De Paști. Săptămâna Patimilor”, de la ora 19.Se caută locații noi pentru Festivalul Miturile CetățiiImediat după această premieră, la Constanța va veni regizorul grec Ianis Margaritis, un vechi prieten și colaborator al Teatrului de Stat, care va monta o comedie din dramaturgia antică, ce va cuprinde mai multe texte după Aristofan.Ianis Margaritis a mai montat la Constanța două spectacole - „Adunarea femeilor”, tot cu texte de Aristofan, și un text contemporan, în premieră absolută - „Operă pentru viitorii vizitatori”.„Acest spectacol va fi jucat în cadrul celei de-a doua ediții a Festivalului internațional de teatru Miturile Cetății. Dacă la prima ediție am avut tragedii, iată că, de data aceasta, avem și un spectacol având la bază comedii. În timp ce la scenă se repetă spectacolul pe texte de Aristofan, începem pregătirile pentru cea de-a doua ediție a festivalului, care, datorită succesului de anul trecut, se bucură de interes chiar din partea unor teatre din străinătate, precum Coreea de Sud sau America. Este extraordinar să poți călători văzând spectacole, cunoaște alte culturi și forme de manifestare teatrală”, afirma același consultant artistic.În ceea ce privește locațiile desfășurării festivalului, am aflat că o parte rămân, dar se caută și altele, situate în apropierea mării, de plajă.„Chiar ieri, doamna director general, împreună cu criticul de teatru Doru Mareș, selecționerul festivalului, a discutat în legătură cu aceste noi locații. Spațiile sunt alese în funcție de tipul de spectacol, de tehnica folosită de fiecare trupă. Nu putem juca într-un spațiu deschis dacă spectacolul, tehnic, nu este la standardele solicitate, pentru că nu putem face compromisuri nici noi, nici trupa respectivă, care dorește să prezinte spectacolul în forma lui cea mai apropiată de sediu”, a mai adăugat același interlocutor.