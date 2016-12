Premiera "Năpasta" deschide stagiunea la Teatrul de Stat

Clădirea Teatrului de Stat din Constanța se află în renovare, drept pentru care începerea stagiunii la 1 octombrie este dorită, dar pusă sub semnul întrebării. Deși refacerea acoperișului și a sistemului de drenaj a început prin luna iulie, temperaturile ridicate au încetinit lucrările, ducându-le spre un termen necunoscut. „Pe ăștia nu-i poți face să se miște mai repede pentru că nu știi cum”, remarcă Bogdan Caragea, directorul instituției, vis-a-vis de constructori. „Sunt particularități ale procesului pe care ei le invocă, noi nu le-nțelegem… Dar oricum, pentru noi, a fost o surpriză faptul că am avut banii pentru renovare. Clădirea are peste 100 de ani și până acum a fost doar peticită. Iar spectatorii merită și ei să fie primiți în haină nouă”. Cu toate că meșterii sunt pe casă, în interior au început repetițiile, s-a „scăpat” directorul teatrului. „Ne dorim ca stagiunea să înceapă cu o premieră, ca-n fiecare an. Așa că repetițiile au început”. După ce s-a codit să ne dezvăluie care este premiera, indicându-ne doar „anul Caragiale” ca reper, directorul a cedat: „Năpasta” lui I.L. Caragiale. Pe lângă această premieră și piesele din repertoriu, Teatrul de Stat ne mai pregătește o surpriză. „O să fie și teatre din țară invitate. Trebuie să începem și noi un schimb cultural, că prea ne-am izolat din cauza secetei ăsteia pecuniare”. Bogdan Caragea își propune să facă schimburi de scenă cu teatre din zone relativ apropiate Constanței, de exemplu Brăila, însă nu știe câți spectatori ar veni în timpul săptămânii la spectacol mai ales dacă e susținut de o trupă din alt oraș. „Când faci un schimb” - ne explică el - „ei trebuie să primească banii pe o sală plină. Iar noi dacă mergem la ei, la fel” directorul face o pauză sugestivă înainte de a-și expune temerea. „Noi până acum n-am fost plecați decât la festivaluri, unde sălile se umpleau… la spectacole de sine stătătoare nu știm ce se va întâmpla”. Concluzia e că, dacă se lansează într-un astfel de proiect, directorul se lasă exclusiv pe mâna publicului care este destul de imprevizibil chiar dacă Bogdan Caragea îl consideră un public educat, ce a avut parte, de-a lungul timpului, de o ofertă culturală bogată. Tot despre „schimburile culturale”, care în Constanța se întâmplă mai mult pe scena Casei de Cultură, decât pe cea a instituției pe care o conduce, directorul teatrului consideră că este vorba atât de numărul de locuri din sală, cât și de prețul biletului. „Una este să vii într-o sală de 300 de locuri cu un preț pe bilet de 25 de lei - că atât este la noi prețul unui bilet și nu putem să-l schimbăm chiar dacă vin trupe din București -, și alta e să mergi într-o sală cu 800 de locuri și 80 de lei biletul… Sunt curios dacă după ce vor vedea «Gaițele» lui Dan Tudor, spectatorii or să vină și la noi să vadă «Gaițele» lui Lucian Iancu și să facă o comparație”.