Premieră în învăţământ! Ce îi aşteaptă pe elevi de anul acesta

Premieră în învățământ! Ce îi așteaptă pe elevi de anul acesta

Ministrul Educației a precizat că testarea competențelor într-o limbă străină va fi introdusă, anul acesta, la evaluarea elevilor de clasa a VI-a, fiind vorba despre o premieră.„Nu evaluăm competența într-o limbă străină decât la bacalaureat. În acest an, încercăm la testul de clasa a VI-a, este prima dată când facem așa ceva, până acum nu aveam. Dar nu este un examen, ci un test, la evaluarea de clasa a VI-a. În mod normal, la examenul de clasa a VIII-a trebuia să fie și limba străină și de mult timp trebuia să fie acest lucru. Nu o să fie anul acesta, nu o să fie la anul, dar începem să facem și acest lucru", a spus Pricopie, la dezbaterea cu tema "Dezvoltarea competențelor cheie în școlile din România. Provocări și oportunități pentru actualele politici educaționale”, organizată de FSLI.Remus Pricopie a subliniat că testarea competențelor într-o limbă străină va trebuie făcută, gradual, și la clasele mai mici.„Aceste competențe de limbă sunt evaluate la nivelul clasei a VI-a. Încet, gradual, va trebui să le testăm și pe clasele mai mici. Știți că aveam obligativitatea unei limbi străine începând cu clasa a III-a. Am făcut ordinul și acum există obligativitatea primei limbi străine începând cu clasa I. Am vrut să dau ordin cu obligativitatea celei de-a doua limbi străine începând cu clasa a III-a. În urma discuției cu colegii din minister, am spus: 'Hai, mai întâi, să anunțăm și să ne asigurăm că în mediul rural, despre care s-a vorbit că există un decalaj foarte mare, avem profesorii necesari'. Ei, pe hârtie, există, dar în practică, atunci când te duci în anumite zone izolate, constați că nu există”, a mai spus ministrul Educației.Evaluările care se fac în premieră anul acesta la finalul claselor a II-a, a IV-a și a VI-a se vor derula între 28 și 30 mai pentru elevii de clasa a IV-a, între 2 și 4 iunie pentru cei din clasa a II-a și în 5 - 6 iunie pentru elevii de a VI-a. Calificativele obținute de către elevi la evaluare nu vor fi trecute în catalog. Notele la evaluarea elevilor de clasa a VIII-a, în schimb, contează la media pentru admiterea în liceu.