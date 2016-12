Premiera de debut a stagiunii la Teatrul de Stat Constanţa

„Gâlcevile din Chioggia”,

Premiera de debut a stagiunii la Teatrul de Stat Constanța

În acest sfârșit de săptămână își face apariția o nouă premieră pe scena culturală de la malul mării. Este vorba de spectacolul „Gâlcevile din Chioggia” de Carlo Goldoni, în traducerea lui Florian Potra. „Începând de anul trecut, de când toată lumea a intrat în criză, a trebuit să ne orientăm, să mergem mai departe și să asigurăm un număr rezonabil de premiere. Și am reușit, chiar și anul trecut, să scoa-tem patru premiere. Anul acesta încercăm să realizăm tot cel puțin patru premiere. Aceasta este prima”, a explicat Virgil Iosif, directorul general al Teatrului de Stat Constanța. Premiera spectacolului poate fi vizionată de constănțeni sâmbătă și duminică, începând cu ora 19,00. Goldoni reînvie pe scena constănțeană În anul 1957 venea la Constanța un grup mare de absolvenți ai Institutului de Artă Teatrală și Cinematografică „I. L. Caragiale” în frunte cu Sorin Grigorescu, cel care avea să devină mai apoi regizor al TVR. El a dorit să monteze în 1958, împreună cu colegii săi, un spectacol cu o comedie a lui Goldoni „Nora și soacra” („Familia anticarului”), nejucată până atunci în România. În 1969, regizorul David Esrig, invitat de teatrul tomitan, a pus în scenă „Vilegiatura”. În 1984 a avut loc premiera cu „Bădăranii” în regia lui Dominic Dembinski. În 1988, o altă comedie a lui Goldoni, „Mincinosul”, a văzut lumina rampei în regia lui Tudor Chirilă, iar în 1993 era prezentată comedia „Fata cinstită” regizată de Laurian Oniga. „Au trecut 52 de ani de la prima montare cu o piesă de Goldoni la Constanța. Astăzi, ca și atunci, un grup de tineri actori, la fel de talentați și entuziaști, prezintă publicului o altă comedie celebră a lui Goldoni «Gâlcevile din Chioggia»”, a precizat secretarul literar, Anaid Tavitian. Debut regizoral și o perspectivă nouă Zilele acestea, publicul dornic de comedie va avea ocazia să vadă din nou un Goldoni. De această dată însă, cea care își pune amprenta regi-zorală și își face, totodată, debutul în calitate de regizor este Dana Dumitrescu. „Pentru mine este o situație și o postură inedită pentru că am mai avut două încercări de regie acum vreo opt-nouă ani, dar nu într-un teatru de repertoriu și cu actori profesioniști. Am propus acest Goldoni, mai degrabă ca un fel de exercițiu pentru noi actorii și pentru colegii mei”, a afirmat actorul și regizorul Dana Dumitrescu. Goldoni, în scrierile sale, a acordat un loc important vieții celor mulți și simpli, orașului ca personaj principal. „Gâlcevile din Chioggia” este o astfel de piesă în care orașul, alcătuit din pescari și familiile lor, reprezintă eroul principal. Oamenii din Chioggia (un orășel aflat la câțiva kilometri de Veneția) sunt oameni simpli, lipsiți de idealuri înalte sau psihologii absconse, oameni resemnați cu soarta lor, fără a trăi frustrări care să le otrăvească viața. Tocmai de aceea, ei sunt plini de viață, știu să se bucure, să iubească, să muncească, să se certe, să se împace și iar să se certe și totul la cote maxime. „Încet încet am ajuns să construim un spectacol. Am mers foarte mult și în scenografie pe sugestie. Mi-am dorit foarte mult să fie plasă de pește și dantelă, deoarece aceste elemente mi s-au părut sugestive pentru locul unde se petrece acțiunea: în Chioggia. M-am gândit de-mult la acest text pentru că mi s-a părut foarte potrivit și cu zona noastră. Și noi suntem un oraș la malul mării, unde femeile își așteaptă bărbații să le vină de pe mare”, a explicat regizorul Dana Dumitrescu. Actorii care dau viață fiecărui personaj din această poveste sunt: Andu Axente, Laura Iordan, Turchian Nasurla, Andrei Cantaragiu, Marian Adochiței, Adrian Dumitrescu, Luiza Toma, Georgiana Mazilescu, Florina Diaconu / Andreea Țuțui, Florentin Roman, Cosmin Mihale, Remus Archip și Mirela Pană. Scenografia spectacolului este semnată Lăcrămioara Dumitrașcu, mișcarea scenică Stela Cocârlea, iar ilustrația muzicală Adrian Alexandru. Nicoleta BUJOR