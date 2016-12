Premieră cinematografică la Cityplex Tomis

Acțiunea filmului „Django înlănțuit”, a cărui premieră a avut loc vineri, 18 ianuarie, la Cityplex Tomis, are loc în sudul Statelor Unite, cu doi ani înainte de Războiul Civil. Django (interpretat de Jamie Foxx) este un sclav al cărui trecut plin de violență îl aduce în serviciul lui King Schultz (interpretat de Christoph Waltz), un vânător de recompense aflat pe urmele a doi ucigași, frații Brittle. Django este singurul care poate să-l ajute să ajungă la ei. În schimb, Schultz îi promite să-l elibereze. Când misiunea lor se încheie cu succes și Django este eliberat, el decide să rămână alături de Schultz și continuă să-i vâneze împreună pe cei mai căutați criminali. Însă scopul final al lui Django este găsirea și eliberarea Boomhildei (interpre-tată de Kerry Washington), soția de care fusese despărțit cu mult timp în urmă.Căutările îi conduc la Calvin Candie (interpretat de Leonardo DiCaprio), proprietarul lui „Candy-land“, o plantație pe care sclavii sunt tratați într-un mod absolut inuman. Interesându-se de soarta Broomhildei sub tot felul de false pretexte, Django and Schultz trezesc suspiciunile lui Stephen (interpretat de Samuel L. Jackson), sclavul de încredere al lui Candie. Mișcările le sunt urmărite și riscă să fie prinși și adevăratele lor intenții date în vileag. Dacă vor să scape și să o elibereze pe Broomhilda, ei trebuie să aleagă între individualism și solidaritate, între sacrificiu de sine și supravie-țuire.Columbia Pictures și The Weins-tein Company prezintă filmul „Django Unchained” / „Django dezlănțuit”, în regia lui Quentin Tarantino. Producători sunt: Stacey Sher, Reginald Hudlin și Pilar Savone, iar producători executivi Harvey și Bob Weinstein, Michael Shamberg, Shannon McIntosh și James Skotchdopole. Imaginea este semnată de Robert Ri-chardson, iar scenografia de J. Michael Riva. Scenariul este reali-zat de Quentin Tarantino. Costu-mele sunt create de Sharen Davis.