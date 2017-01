Prelucrări după colinde româneşti şi armeneşti, în stilul Harry Tavitian

Prelucrări după colinde românești și armenești, în stilul Harry Tavitian

„Pot să spun că sunt un veteran al concertelor de Crăciun, am organizat la Constanța ani de-a rândul asemenea concerte, primul fiind în 1982, dar și un veteran al prelucrărilor după colinde românești și armenești. Iar în ultimii ani, am adăugat și gospeluri“, povestește jazzmanul Harry Tavitian, prefațând turneul Christmas Tour 2007. „În suitele de Crăciun pe care le prezentam în anii ’89, apăream cu texte de colinde, costumație, instrumentație adecvată, tot ce trebuie pentru a crea atmosfera de ritual. Cu puținele mijloace pe care le aveam, încercam să aducem puțină lumină în suflete. A fost o perioadă lungă în care n-am mai făcut suite de colinde. Așa cum s-a întâmplat și cu bluesul, am spus că făcusem destul înainte de ’89. Dar, în ultimii ani, am reînceput să fac și colinde. Alergând după cele pământești, cred că suntem în mare primejdie să uităm de însăși bucuria marelui praznic al Nașterii Mântuitorului“. Christmas tour 2007 înseamnă duo Harry Tavitian (pian, fluiere, voce) - Cserey Csaba (baterie, percuție): vineri 14 decembrie, Teatrul de Nord Satu Mare, sâmbătă, 15 decembrie, Clubul „Blue Train“, Brașov, și duminică, 16 decembrie, „Imperium Pub“, Sibiu.