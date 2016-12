Prelegere despre modernizarea bibliotecilor în era informaţională

La Universitatea "Andrei Șaguna"

Prelegere despre modernizarea bibliotecilor în era informațională

Universitatea „Andrei Șaguna” din Constanța a fost gazda delegației Bibliotecii din Shanghai, condusă de Chen Chao, directorul adjunct al prestigioasei instituții care derulează, de peste 13 ani, proiectul „Window of Shanghai” - Ferestre culturale deschise în toată lumea, în localitățile înfrățite cu vestita me-tropolă, cu o populație de peste 23 de milioane de locuitori.Însoțiți de consulul general al Chinei, Su Yanwen, oaspeții au vizitat universitatea, au băut ceai la sediul Asociației Române de Prietenie cu China și au fost încântați de felul în care este prezentată expoziția donată de Biblioteca din Shanghai, vernisată în urmă cu o săptămână în holul universității, cu prilejul Zilei Naționale a Chinei.Cu această ocazie, directorul Chen Chao a susținut pentru studenții șaguniști și invitații lor prelegerea cu tema „Redefining Reading, Redesigning Library - Innovation Practices in Shanghai Library”. Biblioteca virtuală a Universității este conectată cu megabiblioteca Shanghai-ului, în- scriindu-se în rândul celor mai mo-derne biblioteci, studenții șaguniști putând accesa direct fondul de carte al Bibliotecii din Shanghai.În prezent, peste 1.200 de volume în limba engleză, care acoperă diverse domenii, au fost donate bi-bliotecii șaguniste de către Biblioteca din Shanghai, care reunește la fiecare doi ani, într-un Forum Internațional, reprezentanții Windows of Shanghai din toată lumea.La sfârșitul vizitei, Chen Chao și-a arătat mulțumirea și satisfacția interacțiunii cu studenții șaguniști, declarându-se încântat de cola-borarea cu această universitate: „Sunt profund recunoscător domnului președinte al Universității «Andrei Șaguna» Aurel Papari pentru fru-moasa colaborare și pentru importanța pe care o acordă poporului chinez”.