Pregătiţi banii! Cât costă rechizitele şcolare

Pregătiți banii! Cât costă rechizitele școlare

Doar o săptămână ne mai desparte de primul clopoțel al anului școlar 2012-2013, ziua deschiderii acestuia fiind lăsată la liberul arbitru al directorilor de unități de învățământ: fie sâmbătă, 15 septembrie, fie luni, 17 septembrie. Dacă din punctul de vedere al modificărilor în plan educațional, am ajuns să nu știm de azi pe mâine ce îi așteaptă pe copiii noștri, în schimb, la capitolul cheltuieli, ne gândim cu groază, dincolo de rechizitele pe care trebuie să le achiziționăm zilele acestea, ce „sponsorizări” vom mai avea de făcut. Încă de la începutul lunii trecute, hipermarketurile au alocat spații generoase acestei perioade, constituind unul dintre bumurile cifrelor de afaceri. Acum fiecare cheltuiește cât își permite și asistăm în hipermarketuri la negocieri între părinți și școlari dintre cele mai… triste. De la prea-prea, la foarte-foarteEvident că cei mici sunt atrași de ghiozdane sau rechizite cu embleme pe care le văd la diversele canale TV dedicate lor și care vor constitui cu certitudine motiv de fală încă din prima zi. Am văzut, spre exemplu, ghiozdane cu Spiderman sau Barbie care depășeau și 200 lei, unele purtând denumirea de trollere (pe roți, ca geamantanele). La fel se întâmplă și în cazul caietelor inscripționate cu personaje la modă. Spre exemplu, un caiet studențesc cu spiră având Angry Birds pe copertă poate să coste și 50 lei. La polul opus, am găsit și un rucsac simplu, colorat fie în roșu-negru sau alte diverse combinații galbe cu verde, care costa 9,99 de lei. Un penar poate fi cumpărat cu sume între 2,99 lei, simplu, stil tubular, și până la aproape 60 lei penarele echipate și care mai au pe deasupra și un personaj animat la modă. Aceleași diferențe de preț sunt și la acuarele, creioane colorate și la caiete. Astfel, pentru un set de acuarele, se pot plăti sume cuprinse între 4,99 lei și 47,90 de lei, pensulele au prețuri cuprinse între 1,99 lei și 12,30 de lei, iar o cutie de creioane colorate poate fi achiziționată cu sume de la doi lei până la 27 de lei. Pentru un caiet mic, se pot scoate din buzunar 0,29 de lei, pentru cel mai simplu produs, 11 lei pentru un caiet cu Spiderman și 37 de lei pentru unul cu coperta cartonată, colorată și lăcuită, aceeași situație fiind valabilă și în cazul caietelor studențești, care pot fi achiziționate cu cel puțin 3,90 lei și cel mult 48,50 de lei. Tot la hipermarket, un stilou costă cel puțin 5,90 de lei și cel mult 24 de lei, un set de pixuri, între 0,99 și 30,48 de lei, o radieră, între 1,60 și 8,30 de lei, iar o trusă de geometrie, între 11 și 19,80 de lei. Pentru cei care nu vor să petreacă foarte mult timp la cumpărarea rechizitelor, comercianții au venit cu o ofertă specială: un ghiozdan gata umplut cu penar, carioci, creioane și pixuri, al cărui preț a fost stabilit la 355 de lei. Pe lângă rechizite, pentru începerea anului școlar mai sunt necesare articole de îmbrăcăminte și încălțăminte. Dacă la capitolul uniforme s-a îngrădit libertatea alegerii, atât a modelului, cât și a prețului, acestea fiind stabilite de consiliile școlilor, mai rămân pantofii și cele necesare orei de sport, respectiv adidași și trening. Păstrați bani de sponsorizări pentru clasă și școalăBucuria unui nou început este umbrită în majoritatea cazurilor de sumele solicitate încă de la primele ore. Cu toate că ministrul Educației, Ecaterina Andronescu, a solicitat părinților să nu mai plătească fondul școlii și fondul clasei, știm prea bine cu toții că școala românească fără banii noștri nu rezistă. Iar cei mai mulți bani „înghite” învățământul primar. După ce se schimbă tot, de la pardoseală, bănci, până la jaluzele și lustre, încep să apară solicitările de manuale și caiete speciale. Iar învățătoarele se jură că ele nu cer, la fel și directorii. „Părinții sunt de vină că vor și mai mult decât oferă programa”, afirmă în cor cadrele didactice. La fel și cu inventarul clasei. Părinții sunt de vină că au dorit tablă smart board și unii dintre ei au fost umiliți pentru că nu au avut bani. Dar despre acest lucru cu siguranță vom mai reveni și cu ajutorul dvs., postând comentarii, poate cu exemple concrete.