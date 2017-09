Prea mulţi adolescenţi drogaţi şi prea puţină lectură

Să nu ne mire procentul uriaș de analfabeți!

Prea mulți adolescenți drogați și prea puțină lectură

Interesul pentru lectură al tinerilor din ziua de astăzi este, din nefericire, tot mai scăzut, iar acest lucru se reflectă și în rezultatele pe care aceștia le obțin la examenele de Evaluare Națională și Bacalaureat. De ce nu mai citesc tinerii? Este o chestiune care ridică semne de întrebare atât în rândul cadrelor didactice, cât și în rândul părinților, care nu mai știu cum săîși îndemne odraslele să citească mai mult și să se documenteze. De cele mai multe ori, ei nu reușesc acest lucru, interesulpentru studiu al elevilor fiind tot mai scăzut de la un an la altul.Acest fenomen al crizei de lectură devine din ce în ce mai pregnant în societatea în care trăim, mai ales că internetul s-a transformat, în ultimii ani, în principala sursă de informație. Chiar dacă la școală li se cer numeroase referate, tinerii preferă să dea un simplu click și cu un efort intelectual minim, află de pe internet absolut tot ceea ce îi interesează.„De ce să merg la bibliotecă sau să cumpăr o carte, când pot descărca o lucrare gata făcută de pe referate.com?”, ne-a declarat Elena C., elevă în clasa a VIII-a.„De ce să cumpăr o carte, când pot citi rapid rezumatul acesteia pe internet? Așa, în maxim jumătate de oră, am rezolvat problema. Nu mai trebuie să-mi bat capul să caut cartea sau să stau ore-n șir s-o citesc”, este de părere și Alex P., boboc în clasa a IX-a.Deci, concluzia este una singură: pe elevi nu îi mai preocupă cititul!Varianta anticariatLucrurile se complică atunci când de la școală li se cere lecturarea unei cărți vechi și au la catedră un profesor exigent, care sancționează aspru reproducerile unor lucrări luate de pe internet. Atunci, ei trebuie să citească neapărat lucrarea respectivă, dacă vor să promoveze materia acestuia.În astfel de situații, în afară de sala de lectură a Bibliotecii Județene „Ioan N. Roman”, mai au o altă alternativă: anticariatele.Deși puține la număr, în județul Constanța mai există încă, la acest moment, câteva anticariate, care ar putea oferi material de lectură nu numai școlarilor, ci și adulților. Spre exemplu, la anticariatul din centrului orașului, persoana care se ocupă de el este foarte dezamăgită. Bărbatul, care a preferat să nu-și decline identitatea ne-a declarat că, în general, cei care se arată interesați de cărțile expuse sunt mai mult persoanele în vârstă.„Nu se mai caută nimic și mă gândesc chiar să îl închid curând, pentru că este pierdere de timp, efectiv. Deși cărțile le vând cu doar cinci lei, sunt zile în care nimeni nu ia nimic. Oricum, cei mai dornici de citit sunt vârstnicii. Foarte rar vezi un om mai tânăr care să vrea să își completeze biblioteca de acasă. Mai mult decât atât, tinerii vor cărți de actualitate, dar cele mai bine elaborate, care conțin și un aparat critic, sunt total ignorate. De ce să citească? De foarte multe ori, pe gangul din vecinătatea tarabei mele cu cărți văd adolescenți drogați, care sigur nu deschid o carte prea des”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, proprietarul anticariatului.Excepția care întărește regulaDesigur, există și persoane însetate de cultură, de lectură.„Pentru mine, anticariatele au devenit de multă vreme unul dintre locurile preferate. De aici, plec deseori cu romane prețioase și nereeditate, din păcate, până azi. În ceea ce privește prețul, până și un pachet de țigări costă mai mult decât o carte”, a precizat Cristian Ș., în vârstă de 71 de ani.