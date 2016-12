Prăvălia Predania, un concept american de librărie

Constanța pare să fie orașul librăriilor cu ceainărie. Chiar înainte de Revoluție, Cafeneaua Scriitorilor funcționa pe o idee similară, recent s-a deschis o filială a lanțului Cărturești și, în curând, în Peninsulă, se va mai deschide o librărie asemănătoare, din lanțul Predania. Editura bucureșteană Predania a fost înființată de Ionuț Gurgu, care înainte făcuse parte din grupul care a editat revista „Scara”. După ce revista a dispărut de pe piața culturală românească, ideea lui a fost să înființeze o editură și apoi un lanț de librării, care să urmeze profilul revistei „Scara”: ortodoxie fără compromis în chestiuni ce țin de veșnicie și o poziție patriotică față de problemele veacului acesta. „Odată înființată editura Predania, a început să meargă bine, fiind una din editurile cu cea mai bună prezență la târgurile de carte din Balcani”, ne-a declarat Mihai Gheorghilas, administratorul librăriei de la Constanța. Librăria Predania din Constanța, care este deschisă deja din august anul acesta, este prima dintr-un lanț ce va fi prezent în marile orașe românești: la București, Iași, Cluj și Timișoara. De asemenea, există planuri de extindere spre țările balcanice. Inspirația pentru acest model de librărie a venit din Statele Unite ale Americii, unde un cerc de călugări, din care făcea parte și celebrul părinte Seraphim Rose, a deschis o librărie, numită Monk’s Rock. De la discuțiile la un ceai la amenajarea unei ceainării nu a fost decât un pas, și astfel s-a născut un întreg „brand”. Broșura „Give them to eat” a fost publicată de ei tocmai pentru cei care doresc să le urmeze exemplul, împărtășind în detaliu experiența câștigată. Librăriile Predania își propun să urmeze tocmai experiența americană a Monk’s Rock. Librăria Predania din Constanța deține un spațiu amenajat pentru organizarea expozițiilor, urmând ca aici să aibă loc câte două pe lună. „Probabil, prima expoziție va fi una de fotografii de epocă, de la intrarea armatei române și a Familiei Regale în Bucureștiul recent eliberat de ocupația germană. Intrarea trupelor române în București și așteptarea Majestăților Lor Regale să revină. Niște imagini inedite ale soldaților surprinși în diferite ipostaze și lumea din București care se grăbea la manifestații sau cum reacționau în timpul manifestației. Imaginile acestea nu le-am prea întâlnit în cărțile de istorie”, spune Gheorghilas. „A doua ar trebui să vină cândva la mijlocul lunii, pe 13, și are ca subiect timbrele exilului. Apoi, anul viitor, diverse ipostaze surprinse din viața țărănimii de la început de secol. Am fi vrut să facem rost de o expoziție ca să arătăm cealaltă față a Războiului Civil din Spania. Lumea, astăzi, cunoaște doar crimele părții naționaliste, fiind ridicată în slăvi partea de stânga a conflictului, reprezentate de partidele comuniste europene, chiar și de voluntarii comuniști români. Prin asta nu vrem să fim de partea nimănui, însă vrem să fim drepți și să dăm șansa și celor acuzați să arate ce au făcut ceilalți. Sunt niște imagini cutremurătoare, care îi arată pe apărătorii libertății, cum sunt numiți astăzi, în ipostaze nu tocmai plăcute. Am dori să aducem expoziția până în ianuarie. Dacă nu vom reuși, o vom aduce în primăvară”.