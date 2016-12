Prăpăd la Bacalaureat 2012: Mai mult de jumătate din candidaţi au fost respinşi

3

....cu zambetul pe buze!

....asa ne-am faurit societatea după '89! ....Cu zambetul pe buze! ...Tot asa am privit spectacolul sinistru al evolutiei democratiei romanesti: cu zambetul pe buze! Asa s-au faurit si ,,strategiile didactice,, pentru perioada de tranzitie de catre politrucii de la utc si pionieri care au ramas fara...obiectul muncii si s-au napustit sa ,,reformeze,, sistemul devenind peste noapte din nepotii marilor conducatori comunisti, experti in educatie...Tot cu zambetul pe buze si frecandu-ne mainile de bucurie am creat alternative de mamaliga la invatamantul universitar romanesc unde principalul obiectiv era ca prostii care se multumesc cu o diploma sa plateasca....si tot cu zambetul pe buze, dupa ....terminarea studiilor, acestia au imbuibat scolile romanesti...Scoala romaneasca a cazut iremediabil in derizoriu! Am mai scris aici despre asta, dar, cum se spune in politica, ....voi scrieti, urlati, zbierati, ca noi facem tot ce stim....Ecaterina Andronescu nu va face mare lucru! Raul mare a fost facut deja! Cand ploua la ministerul educatiei cu secretari de stat al caror merit era doar silueta, blondul suvitelor, sau unghiul de aplecare de peste 90 grade la pupaturi, cand manualele scolare ieseau pe banda rulanta din debaraua unui functionar care lua in trecat la autori un nume de referinta din stiinta romaneasca, mi-am dat seama ca totul incepe sa se piarda, incet, incet si iremediabil!...si sa va mai spun ceva: si bacul a devenit un fel de afacere! ..al celor care il organizeaza...am vazut la comisii liste de candidati, sustinute de fel de fel de derbedei politici!....si asa au promovat inca multi! Normal, procentul ar fi mult mai mic! ...Solutii ar fi, teoretic, dar nu are cine sa le aplice!...pentru ca ar trebui sa o facem fara zambet pe buze, cu responsabilitate, al naibii de dureros...dar cine vrea asta? ..sa ne dispara noua inocenta si zambetul de pe buze atunci cand am ridicat minciuna si hotia la rang de virtute, cand le facem si desfacem pe toate doar de amorul artei, -si de cele mai multe ori nici macar pentru asta....ne apropiem tot mai mult de scenariul Sf al filmului Idiocracy... si cu viteza cam mare...Daca o facem insa cu zambetul pe buze, este inca bine!