Practica în Portugalia poate sensibiliza angajatorul?

În urma derulării proiectului european Erasmus+, cu titlul „Applied Electronics to European Standards in Everyday Life”, la Colegiul Tehnic „Tomis” a avut loc Conferința de diseminare, în cadrul căreia au fost prezentate etapele proiectului, modul în care s-a desfășurat stagiul de formare la organizațiile de primire JOMICARAUTO și JOBAUTO din Bar-celos, Portugalia, pentru cei 18 elevi beneficiari ai proiectului, precum și pregătirea culturală asigurată de partenerul intermediar, Associacao Intercultural Amigos da Mobilidade, Barcelos, Portugalia.„Sperăm ca derularea acestui proiect să ducă la ridicarea prestigiului școlii noastre, la sensibilizarea agenților economici pentru absorbția absolvenților noștri și la facilitarea găsirii unui loc de muncă și realizarea propriului job”, afirma directorul Cornel Dumitrașcu.„Stagiul de formare profesională derulat în Portugalia a fost deosebit de interesant în plan profesional, având parte de un program bine pregătit, complex și suficient de variat în domeniul circuitelor electronice ale automobilului. De asemenea, am exploatat bogăția lingvistică și culturală oferită de această oportunitate”, declara Cosmin Momciu, din clasa a XI-a A. „Teoria și practica au fost foarte bine asociate și consider un avantaj obținerea certificatului Europass, față de alți competitori pentru un eventual job. Am realizat faptul că meseria de mecatronist presupune pricepere, gândire, dexteritate în deprinderile practice specifice domeniului. Totodată, am luat contact cu o realitate vest-europeană total nouă pentru mine”, a adăugat Francisc Cerchez, din clasa a XI-a A.„Această mobilitate m-a dezvoltat în plan profesional, adăugând la portofoliul meu o experiență de muncă, care mă va ajuta în viitor în găsirea unui loc pe piața muncii, atât în țară, cât și în Europa. Pe lângă mândria de a fi metrolog, participarea la acest proiect m-a făcut să devin mai responsabil, să lucrez bine în echipă, să comunic în diverse situații utilizând cunoștințele lingvistice învățate”, a mai spus și Daniel Logofătu, clasa a X-a A.