"Poveştile Dobrogei", rescrise de profesorii şi elevii din Poarta Albă

"Poveștile Dobrogei", rescrise de profesorii și elevii din Poarta Albă

Copiii și cadrele didactice de la Școala gimnazială nr. 1 Poarta Albă au marcat Ziua Dobrogei prin orga-nizarea unor programe și manifestări cu caracter cultural-științific, în încercarea de a valoriza acest colț unic de Românie în toată splendoarea lui, evenimentul fiind organizat sub îndrumarea directorului prof. Florentina Mangri. În cadrul acestora, s-au povestit mituri dobrogene, copiii au cântat și au spus poezii, au fost prezentate dansuri dobrogene și creații PowerPoint despre însemnătatea acestei zile. Elevii de gimnaziu au prezentat referate cu teme ce privesc evenimentele petrecute înainte de data de 14 noiem-brie și perioada de după 23 noiembrie 1878.O elevă din clasa a VI-a B a cântat în limba tătară, două fete din aceeași clasă au dansat o horă armenească și, la sfârșit, toți participanții au dansat într-o horă dobrogeană. Elevii claselor a V-a A, a VI-a A, a VII-a A și a VIII-a A au realizat panouri tematice pentru a prezenta personalitățile unirii și imagini reprezen-tative ale regiunii.