Poveştile Constanţei trebuie ştiute! Istoricii solicită Primăriei Parcul Artileriei

Parcul artileriei

acest parc pe timpul cand eu din 1968 pana 1973 am studiat la Liceul de constructii civile si industriale, era tare Parasit si plin de praf. Acum e o frumusete si o oaza de liniste ptr. copii si pensionarii ce locuiesc in imprejurimi. O mica placa de comemorare ar ajunge, dar nu sa luati populatiei aerul si prospetimea ce o da vegetatia . Ce au locuitori din imprejur de la atatea placi si Monumente de comemorare?? Dupa cve ca verile au devenit din ce in ce mai fierbinti... Are populatia constantei , care trebuie sa supotre toata aglomeratia verii, din cauza turistilor ce vin numai cu autoturisme, drept la Putin aer curat???? Mi-as dorii sa va ganditi la aceasta tema. Multam anticipat tuturor