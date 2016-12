Poveşti de prin târgul meşterilor populari

Povești de prin târgul meșterilor populari

Între meșterii populari așezați în Piața Ovidiu, după ceramiștii din Corund și profesorul de fizică, creator al unor jucării țărănești, de lemn, cu mecanisme care le fac să se miște în fel și chip, găsiți un alt creator, Toader Busnea - de instrumente muzicale de suflat, inspirate din obiecte de uz casnic, pe care, pentru că așa avea nevoie, le-a făcut astfel încât să poată fi acordabile. Urmează apoi straiele din Bucovina, stand la care bucovineanca nu contenește cu cusutul și brodatul, și costumele populare de la Cojocna Cluj, unde o mostră de costum e purtat cu mândrie de o bunică zâmbitoare care ne-a spus să nu uităm cumva să scriem „Cojocna” pentru că „numele Clujului de-acolo vine”. Lângă ea sunt întinse icoanele pe sticlă și mărgelele lui Liana și Adam Curta. Chiar în dreptul intrării în Muzeul de Istorie, e un stand înalt cu icoane pictate pe scoarță de copac. Sunt ale gorjeanului Pompiliu Ciolacu, pentru descrierea căruia ar fi foarte potrivită vorba ceea: „nalt la stat, mare la sfat”. Are și ce spune, îndrăgostit de Gorj cum este. Printre altele ne-a interpretat, cu real talent actoricesc, ce-i scria Brâncuși Mariei Tănase: „Mărie, aș dăltui câte-o măiastră pentru fiecare cântec de-al nostru…” Gorjean, firește.Mai trecem pe lângă meșteri pe care i-am văzut dar nu i-am cunoscut (limitele de timp și spațiu nu ne-au permis să-i cunoaștem pe toți sau să-i pomenim pe toți, deși am fi vrut asta) și ajungem, după colț, la Ioan Măric, pictorul naiv care a ilustrat poveștile și snoavele pe pânză și-apoi le-a arătat lumii întregi - unicatul nostru românesc. (Dar despre el, vă vom povesti mai multe mâine). După el, Florin Voicu, sticlar constănțean absolvent de Academie Navală devenit sticlar autodidact - a învățat din cărți, de pe youtube… și a învățat bine. Pe taraba lui sunt niște minuni. Căluți de mare, buburuze, țestoase, flori de sticlă în sticlă și inimioare. Și Florin Voicu are ceva ce-l face unic, pe lângă măiestria lui. Păianjeni captivi… în sticlă, printr-o tehnică asemănătoare „millefiori”. E unicul sticlar care-i face.Și casa tătărască Zulfie Tatay din Cobadin se află acolo, cu maramele și năframele, păpușile și pernele brodate după tradiția tătărască pe care reprezentanții etniei încearcă din răsputeri s-o păstreze.Mai e la târg și un meșter pielar din Sighișoara, pe care dacă-l rogi, în fața ta imprimă o curea arătân-du-ți, mucalit, o bucată din meșteșugul său.Târgul rămâne în Piața Ovidiu până duminică, 26 august.