Poveşti de dragoste pe ritmuri de jazz

Povești de dragoste pe ritmuri de jazz

Ştire online publicată Sâmbătă, 20 Septembrie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Sâmbătă, 20 septembrie, de la ora 21, localul La Historia de Argentina din Constanța găzduiește concertul „Jazz in september”, susținut de Mădălina Petre, alături de pianistul Florian Stoica.„Mădălina Petre și Florian Stoica vor transforma melancolia zilelor de toamnă în cele mai plăcute amintiri melodice. Repertoriul lor format din cunoscute piese de jazz va îmbrăca o zi de septembrie în cele mai intime povești de dragoste”, au anunțat organizatorii pe pagina oficială de Facebook a evenimentului.Mădălina Petre studiază muzica de la vârsta de nouă ani și a frecventat cursurile Universității de Muzică din București și pe cele ale Conservatorului Superior din Trieste, Italia, secția Chitară Clasică. Tehnica vocală a dobândit-o în paralel cu studiul chitarei, experimentând diverse genuri muzicale. Perfecționarea și maturizarea artistei au venit odată cu participarea la diferite programe muzicale, printre acestea numărându-se „Keep an Eye on Summer Jazz School” (Amsterdam), „Festivalul IconArts” (Sibiu), Concertul de Jazz din cadrul Festivalului de Chitară Clasică din Târgu-Mureș.