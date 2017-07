Povestea mircistului admis la Oxford. A ratat banchetul de clasa a XII-a, dar a venit cu medalia de aur la Balcaniada de Informatică

Încă un elev al Colegiului Național „Mircea cel Bătrân“ scrie istorie. George Chichirim, acum absolvent al clasei a XII-a și proaspăt admis la Universitatea Oxford, a câștigat, săptămâna trecută, medalia de aur la Olimpiada Balcanică de Informatică. Competiția s-a desfășurat la Chișinău și a reunit echipe din 12 țări. Cei mai buni au fost românii, lotul României obținând două medalii de aur și două medalii de argint.George Chichirim a terminat liceul așa cum l-a început: cu o medalie de aur la gât, obținută la Olimpiada internațională de Informatică. Este a doua din palmaresul său, care mai cuprinde nenumărate premii la diferite competiții internaționale online, acolo unde spune că s-a antrenat pentru olimpiadă. „A fost destul de ușor, mă așteptam la un nivel mai ridicat de dificultate, însă mi s-a părut mai greu la testele din țară, pentru calificare. Nu am avut foarte mult timp să mă pregătesc pentru am avut și bacalaureatul și în ultimele două luni a trebuit să învăț la română. Însă pregătirea constantă este secretul. Practic, eu am lucrat permanent, de când am început informatica, din clasa a V-a, și de când am început matematica, din clasa a II-a, plus m-au ajutat foarte mult concursurile online la care am participat constant”, povestește George.Fericit că a scăpat de bacalaureat, mircistul își face acum planuri de vacanță. „Mai am de dat un examen la limba engleză, sâmbătă, și gata, am scăpat. Vine distracția. Am fost la Neversea, mă duc și la Untold, apoi la munte cu ai mei”, spune bucuros. Are un singur regret: că nu a apucat să danseze la bachetul de la sfârșitul clasei a XII-a, pentru că era la lotul pentru balcaniada de informatică, și că nu are și el o poză cu colegii de liceu, la festivitatea de premiere, aruncând toca în sus. „Dar măcar am fost la toate majoratele, nu am ratat niciunul!”, se consolează singur.George va studia în continuare la Oxford și este foarte entuziasmat că va putea să cunoască profesori renumiți de acolo. „Au un sistem foarte interesant de lucru, în care, după cursurile principale, profesorii pot acorda un fel de meditații, de aprofundare, pentru studenții care doresc să studieze suplimentar”, mai adaugă mircistul.