Povestea lui Jean Constantin, spusă, în premieră, de familie. "Jean iubea Piaţa Ovidiu"

Nea' JEAN

Am trait clipe MAGICE in copilarie cu filmele in care a excelat Maestul JEAN CONSTANTIN ! Ce OM ! Ce suflet generos ! O amintire simpla : Eram elev la Lic. Economic ( prin anii 1982 ) si faceam practica le restaurantul scoala Modern vis-a-vis de Teatrul Fantasio : Maestul obisnuia sa serveasca masa la acesta unitate de alimentatie publica : ne facea sa radem cu lacrimi ! Ani , dupa , mi-am ales cariera de politist le circulatie si ... dupa 10 ani m-a recunoscut si mi-a spus : '' grasutule , am o datorie la tine ... nu ti-am lasat ciubuc cand am baut bere cu ILARION CIOBANU ... '' ! MAESTRE , orasul Constanta te iubeste !