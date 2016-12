Posibil şomaj tehnic pentru angajaţii instituţiilor de cultură

Posibil șomaj tehnic pentru angajații instituțiilor de cultură

Angajații unor instituții constănțene de cultură ar putea intra în șomaj tehnic, din cauza bugetului redus pe care Consiliul Județean îl are alocat pentru ele. Acest lucru a fost confirmat de Cristian Zgabercea, directorul Direcției de Cultură din cadrul Consiliului Jude-țean Constanța, conform căruia încă se discută pe marginea subiectului, dar că, deocamdată, nu s-a luat nici o decizie în acest sens. Astfel că angajații din cultură ar putea rămâne fără alți 25 la sută din salariu, după reducerile salari-ale precedente, care le-au împuținat simțitor veniturile. Pentru a evita acest lucru, Lică Gherghilescu, directorul Teatrului pentru Copii și Tineret Constanța i-a propus lui Cristian Zgabercea câteva soluții, care, deși vor face munca actorilor mai grea decât este deja, constituie o încercare curajoasă și lăudabilă: „Ținând cont de faptul că teatrul are o activitate foarte bogată, cu spectacole în fiecare zi, iar duminica cu două reprezentații, ținând seama și de parteneriatele cu școli și grădinițe, pentru a nu perturba activitatea instituției dar, mai ales, pentru a nu-i pierde pe micii noștri spectatori, împreună cu Cristian Zgabercea am stabilit o strategie prin care să evităm șomajul tehnic sau concediul fără plată. În acest sens, am propus soluții tehnice de organizare internă, dar și de creștere a numărului de reprezentații, astfel încât să ne putem acoperi cheltuielile mate-riale până la finele anului, din venituri proprii. Colectivul a fost de acord cu această strategie, așa că putem să-i asigurăm pe micii noștri spectatori că teatrul nostru nu-i va abandona”, ne-a spus directorul Lică Gherghilescu. Deși Teatrul pentru Copii și Tineret are programate spectacole aproape în fiecare dimineață, reprezentațiile se vor intensifica, astfel că actorii vor merge, după-amiaza, în deplasare în județul Constanța. Totul pentru a-și păstra salariile, oricum derizorii. În ceea ce privește Teatrul de Stat Constanța, directorul Virgil Iosif ia în calcul posibilitatea ca angajații instituției pe care o conduce să intre în șomaj tehnic, dar că acest lucru se va întâmpla pentru maxim o lună: „Dacă facturile la utilități depășesc bugetul, timp de o lună, în vacanța de stagiune, vom recurge la această soluție”. Totuși, directorul are încredere că poate evita indezirabilul episod prin încasările care vor rezulta în urma celor două turnee pe care actorii Teatrului de Stat le vor susține luna viitoare la Vatra Dornei, Suceava și Buzău. Spectacolele care urmează a fi prezentate în cele trei orașe sunt „Scaiul” și „(Pe)trecerea sufletelor”. Și la Teatrul Național de Operă și Balet „Oleg Danovski” se vorbește pe la colțuri despre posibilitatea ca pe perioada verii angajații instituției să „beneficieze” de… șomaj tehnic.