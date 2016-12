Porumboiu: Crearea filmului "Comoara" - o aventură

„Comoara” a fost un fel de aventură și, în aceeași măsură, cel mai lejer proiect, a declarat regizorul Corneliu Porumboiu. „Filmul ăsta a fost, cred, filmul pe care l-am făcut cel mai lejer și mare parte din succesul lui se datorează celor trei actori - Toma Cuzin, Adrian Purcărescu și Corneliu Cozmei. Eu cu Adrian (Purcărescu — n.r.) am fost acolo, am căutat o comoară cu domnul Cozmei. A fost ca un fel de aventură, am luat filmul ca pe o aventură”, a spus Porumboiu.Recent, regizorul a fost premiat la Festivalul de la Cannes pentru „Comoara”. Porumboiu a declarat că acest film este inspirat dintr-un documentar care nu a mai fost realizat în final. Povestea din filmul lui Porumboiu este, de altfel, inspirată dintr-o poveste din familia lui Adrian Purcărescu -strămoșii acestuia ar fi îngropat în curtea casei o comoară. „Nici eu nu știu exact cât din mine am pus acolo, însă pot să spun că locația este autentică, este chiar locația străbunilor mei și am ținut foarte mult ca filmările să aibă loc acolo și numai acolo”, a declarat Purcărescu.Referitor la premiul „Un Certain Talent”, primit recent, în secțiunea Un Certain Regard a Festivalului Internațional de Film de la Cannes, Porumboiu a spus că trofeele îl ajută să obțină finanțare pentru următoarele sale proiecte, dar nu sunt o motivație pentru el în momentul creării unui film.„Mă gândesc întotdeauna ca filmele mele să mă mulțumească pe mine și publicul. Selecțiile de la Cannes sunt foarte importante pentru că ajută distribuția ulterioară a filmului. Nu mă gândesc la premii. Depinde ce juriu e, depinde și ce filme sunt în anul respectiv. Îmi fac filmele, muncesc la ele, îmi plac. Pentru mine e foarte important să fac următorul film și, ca să adun finanțare pentru următorul proiect, depinde foarte mult de ce am făcut până acum”, a explicat Porumboiu.În film, Toma Cuzin joacă alături de soția și fiul său. Actorul a mărturisit că această experiență a fost, pentru el, „incredibil de grea”. „Deși am plecat de la ideea 'nu am încredere în ei' sau 'nu știu cum o să fie, că nu sunt actori profesioniști', în final am ajuns să nu am încredere în mine în raport cu ei. A fost foarte greu să joc cu copilul meu și cu soția mea. Cu ajutorul lui Corneliu am trecut peste", a declarat actorul. Filmul „Comoara”, de Corneliu Porumboiu, va avea premiera în cinematografele din România vineri și va rula în săli din 20 de orașe din țară. „Comoara” spune povestea lui Costi, care lucrează la primărie și duce o viață liniștită. Seara, Costi obișnuiește să îi citească povești fiului său de 6 ani. Preferata lor e „Robin Hood”.Într-o seară, un vecin îl roagă să îi împrumute niște bani. E disperat, banca i-a scos apartamentul la vânzare. Costi ezită, l-ar împrumuta pe vecin, dar asta i-ar periclita liniștea, are și el credite la bancă. Îl refuză și se întoarce la fiul său și la "Robin Hood". Vecinul revine. Îi spune că în satul bunicilor săi există o legendă: se zice că străbunicul său ar fi îngropat o comoară în curtea casei, înainte de venirea comuniștilor la putere. În cazul în care Costi va plăti pe cineva cu un detector de metale și vor găsi comoara, o vor împărți jumătate - jumătate. Costi nu stă prea mult pe gânduri. De-a doua zi caută pe cineva cu un detector de metale. Rolurile principale sunt interpretate de Toma Cuzin, Adrian Purcărescu și actorul amator Corneliu Cozmei. În alte roluri joacă actorii Florin Kevorkian, Laurențiu Lazăr, Ciprian Mistreanu, Marius Coandă, Dan Chiriac, Clemence Valleteau, Iulia Ciochină, Radu Bânzaru. Imaginea filmului este semnată de Tudor Mircea, cu care Corneliu Porumboiu a colaborat și la „Când se lasă seara peste București sau Metabolism”, iar producția este asigurată de Marcela Ursu (42 Km Film), în coproducție cu Les Films de Worso și Rouge International. Proiectul este susținut de CNC România (Centrul Național al Cinematografiei), Arte, Eurimages, CNC Franța (Centre national du cinéma et de l'image animée), cu participarea HBO România, Nestle și UPC România.