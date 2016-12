Pop-rock simfonic, la Festivalul Internaţional al Muzicii şi Dansului

Pop-rock simfonic, la Festivalul Internațional al Muzicii și Dansului

Un concert pop-rock simfonic, sub conducerea muzicală a dirijorului Ionuț Pascu (București), vor putea urmări constănțenii, duminică, de la ora 18.30, în cadrul celei de-a 41-a ediții a Festivalului Internațional al Muzicii și Dansului.Șlagăre din repertoriul lui Michael Jackson, The Beatles, Queen, Donna Summer, ABBA se regăsesc în programul concertului „A Whole New World”.Orchestra și corul Teatrului „Oleg Danovski”, dar și soliștii Daniela Vlădescu și Madeleine Pascu, din București, Smaranda Drăghici, Răzvan Săraru și Doru Iftene vor evolua, duminică seară, pe scena Teatrului Național de Operă și Balet „Oleg Danovski”.