"Politicul a influenţat degradarea învăţământului!"

nu mai mediatizati toate nulitatile

madama a fost in psd desi nu recunoaste, apoi pt ca nu s-a inteles cu mazare si constantinescu legat de spagi si alte alea in privinta reparatiilor de scoli si a unor terenuri care le-ar fi vrut mazare de la scoli a trebuit sa plece, dar pt ca frate-sau era membru marcant in pdl a fost recuperata pe filiera nevestei lui mircea basescu , ala cu dosar penal si la un pas de puscarie, si bagata in minister ca secretar de stat ca doar era f competenta evident...din minister a fost data afara de tariceanu in urma unui scandal cu subiecte sustrase de la testele nationale....a mai fost implicata cat a lucrat in minister in scandalul licitatiei manualelor scolare ...cat a fost tartora la inspectoratul scolar cta a facut numa ce a vrut ...adica a colectat spaga prin inspectorii pe care i-a numit in functie de obedienta ...la fel si directorii...poate isi mai aduc unii aminte de sedintele cu directorii in care se imparteau agende cu sigla psd....sa ne aducem aminte si de chiolhanurile organizare de ea si lili sirinian si tot inspectoraul la tabara din eforie sud unde se dadea in stamba cu amantul ...profesorul de sport codreanu care era si mare cantaret si caruia ia facilitat obtinerea gradatiei de merit desi ala nu isi facea orele si nici nu indeplinea nici un criteriu ... o mare rapandula ... mediatizati oamenii care merita ..e ultima care ar trebui sa vorbeasca