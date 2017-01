„Politica n-are ce să caute în învăţământ“

Directorii de școli comentează Legea Educației

„Politica n-are ce să caute în învățământ“

Săptămâna trecută, Guvernul și-a asumat răspunderea pentru Legea Educației, menită a schimba din temelii sistemul educațional din România, așa cum declara la acel moment premiul Emil Boc. Una dintre aceste schimbări cuprinse în Legea Educației le va permite directorilor de școli să fie membri de partid, fără a avea acces, însă, la funcții de vicepreședinte sau președinte în filialele formațiunilor politice. Dacă legea va intra în vigoare se va deschide calea de influență a politicului în structurile de învățământ. Vom putea, astfel, asista la schimbări de conducere a școlilor în funcție de fluctuațiile și interesele politice. Legea Educației a fost asumată pentru prima dată de Guvern în urmă cu un an, dar a fost declarată neconstituțională. La baza acestei decizii au stat și unele articole ce restrângeau drepturile directorilor de a fi membri de partid. Politica școlii Pentru a afla care este poziția directorilor de școli față de acest punct al legii, i-am contactat pe câțiva dintre ei. Astfel, prof. Carmen Chiriță, directorul adjunct al școlii cu clasele I-VIII nr. 7 „Remus Opreanu”, se declară împotriva afilierii politice: „Nu cred că directorii ar trebui să fie afiliați politic deloc. Simpatiile politice mi le exprim atunci când trebuie să votez. Deocamdată nu intenționez să intru în vreun partid politic. Până la urmă, este vorba de convingerile fiecăruia. Aș merge pe criteriul care ține de profesionalism, și nu de cel politic”. La rândul său, prof. Aneta Dragnea, directorul Școlii cu clasele I-VIII nr. 30 „Gh. Țițeica”, nu este de acord cu accesul conducătorilor unităților școlare la funcții politice: „Este cea mai mare greșeală posibilă. Eu nu aparțin niciunui partid, nu am fost aleasă pe criterii politice, am rezistat sub trei inspectori generali, niciunul nu mi-a impus nimic și treburile în școală, zic eu, nu merg rău. Nu mi se pare necesar să aparții unui partid politic. Devenind afiliat politic, directorul ar putea să devină părtinitor. Consider că politica n-are ce să caute în învățământ”. Directorul Școlii cu clasele I-VIII „Adrian V. Rădulescu” Murfatlar, prof. Anamaria Burada, este de părere că cei din conducerea unităților de învățământ trebuie să facă politica școlii, și nu pe cea a partidului: „Directorii trebuie să pună accentul pe nevoile beneficiarilor educației, atât cei direcți, cât și cei indirecți, elevi, părinți și comunitate. Dacă există verticalitate, corectitudine și respect față de funcția pe care o ocupi, atunci opțiunile politice ocupă un plan secund și țin, totuși, de fiecare individ. Eu nu simpatizez cu niciun partid politic, opțiunile din suflet rămân acolo, nu am carnet politic nicăieri. Important e să faci politica școlii pe care o conduci și să înțelegi că în centrul educației este elevul”. În urma asumării răspunderii Guvernului pe Legea Educației, viceliderul deputaților PNL, Eugen Nicolăescu, deputatul PSD Cristian Dumitrescu și senatorul PSD Ecaterina Andronescu au depus la Parlament o moțiune de cenzură. „Textul asumat conține prevederi diferite față de cel adoptat la Cameră. Această lege este anti-educație pentru că nu este în stare să asigure modernizarea sistemului”, a argumentat Ecaterina Andronescu inițierea moțiunii.