Poa’ să ningă, poa’ să plouă, mirciştii au uniformă nouă

Premieră în învățământul constănțean de stat

Poa’ să ningă, poa’ să plouă, mirciștii au uniformă nouă

Le recunoașteți, zilele acestea, prin centrul orașului, pe elevele Colegiului Național „Mircea cel Bătrân” după cravata grena inscripționată CNMB și, eventual, fusta ecosez. Și nu pentru că am fi nostalgici, dar sincer le-am remarcat și noi și chiar ne-au plăcut. Unele dintre ele poartă, rebel, cravata direct pe piele, fără nici o cămașă. Cele care consideră că fusta nu le avantajează pot foarte bine să poarte blugi, cu cămașă albă și cravată plus sacou. Băieții, la fel: sacou, cămașă albă, cravată și blugi sau pantalon închis la culoare. Sunt chiar trendy-flendy! Ideea unei uniforme a plecat inițial de la nevoia unei identități, a unei reprezentări pentru o instituție de învățământ elitistă, care nu trece săptămâna și mai anunță succesul unui olimpic. De altfel, primii care ar fi urmat să poarte aceste uniforme erau participanții la diferitele concursuri naționale, unde reprezintă cu succes CNMB, urmând a se distinge nu numai prin rezultatele obținute, dar și prin însemnele școlii. Din fericire, când s-a răspândit zvonul, majoritatea elevilor din clasele a IX-a și a X-a și-au exprimat dorința de a purta uniformă. La clasele a XII-a nu s-a mai pus problema achiziționării sale, iar la clasa a XI-a s-a lăsat la libera alegere, așa încât au ajuns să poarte toți, de dragul unicității în peisajul stradal. Direcțiunea le-a pus la dispoziție sacourile (160 lei) și cravatele (25 lei), iar pentru fuste, fetele au mai plătit 40 lei. Achiziționarea cămășii a rămas la îndemâna elevului. Într-o complicitate pozitivă cu elevii, și profesorii au adoptat cravata și cămașa la cursuri. „Ne-am gândit că n-ar fi rău ca în perioada aceasta, în care entuziasmul lor a fost maxim că au primit hainele, să îi stimulăm. E foarte important că nu au receptat această uniformă ca pe o obligație”, ne-a declarat prof. Vasile Nicoară, directorul CNMB. S-a întâmplat ca, în discuția cu dirigintele, o mămică să protesteze împotriva acestei uniforme, pe care a detestat-o pe vremea comunistă, dar fiica, foarte hotărâtă, a decretat: „Dar eu vreau uniformă. Doar n-o porți tu, o port eu!”. Unii dintre ei chiar au observat că este mai bine așa și nu mai privesc lung la firmele de pe hainele colegilor. Dar iată ce păreri mai împărtășesc mirciștii: „Ne place uniforma, pentru că ne arată parcă în altă lumină decât atunci când eram îmbrăcați pestriț”, sau „Uniforma ne arată mai serioși, dar și mai eleganți” sau „A fost drăguț sentimentul avut în autobuz, când oamenii se uitau admirativ la grupul nostru” ori „O să fie interesant să venim zilnic îmbrăcați la fel, oare o să ne plictisim?!”.