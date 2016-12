Pledoarie pentru cultura română, prin cărţile semnate de Anastasia Dumitru şi Ana Ruse

Pledoarie pentru cultura română, prin cărțile semnate de Anastasia Dumitru și Ana Ruse

Revista Societății constănțene de Haiku, „Albatros” a împlinit 18 de ani de existență, moment aniversat sâmbătă la Muzeul de Artă Constanța de către redacția și de colaboratorii publicației. Cu acest prilej, a avut loc și un dublu eveniment editorial, care le-a avut ca protagoniste pe scriitoarele Ana Ruse și Anastasia Dumitru. Înființată de prof. Ion Codrescu, revista „Albatros” a ajuns la majorat, supraviețuind prin autofinanțare. A fost prezidată de prof. Codrescu până în 2001, din 2003 conducerea publicației fiind preluată de Laura Văceanu, președinta Societății de Haiku. Din echipa „Albatros” mai fac parte Radu Patrichi, vicepreședinte, secretar de redacție, și traducător este drd. Alexandra Flora Munteanu, în timp ce redactorii publicației sunt drd. Anastasia Dumitru și Onorina Grecu, consultant de limba engleză. Revista este bilingvă, articolele fiind redate în limbile română și engleză, iar în paginile sale regăsim prezentarea unor autori de haiku și haiga români și străini, a colaboratorilor revistei și a proiectelor româno-japoneze susținute. Aniversarea revistei a fost urmată de un moment poetic dedicat lui Mihai Eminescu, susținut de elevi ai Liceului Teoretic „Lucian Blaga”, care au prezentat un episod din „Scrisoarea a III-a”, și de un alt moment de lirică japoneză, aparținând unui grup de elevi de la Grup Școlar „C.A. Rosetti”. De asemenea, piese inspirate de opera eminesciană au fost interpretate de trupa Mandolinata, coordonată de Ilie Belcin. Cartea lansată de Anastasia Dumitru, „Pledoaria pentru valori. Revenirea în fire”, cuprinde eseuri critice, propunându-și, așa cum sugerează și titlul, să ajute omul dezrădăcinat (politrop, așa cum îi numește Gabriel Liiceanu pe omul contemporan, deschis inevitabil spre cele mai diverse spații și dimensiuni) să se întoarcă la sine prin cultură și spiritualitate. Anastasia Dumitru propune, în acest sens, repere ale culturii române, „în opera cărora mai avem de săpat pentru a redescoperi adevărata față a României”, așa cum susține autoarea la finalul lucrării. „Europa se poate construi și fără participarea noastră, dar, cu siguranță, achiziția culturală și spirituală ar fi mult mai mică dacă o ramură a aceluiași trunchi s-ar usca. Fiecare popor are specificul, datul identitar pe care este obligat să nu-l uite”, precizează Anastasia Dumitru. Pe aceeași idee insistă și scriitoarea Ana Ruse, al cărei jurnal de călătorie, „Armonii seculare”, punctează fermecătoarele obiective turistice europene, autoarea căutând, în același timp, semnele pe care le-au lăsat românii pe bătrânul continent:„Vedem locuri care ne amintesc de Robin Hood sau de Wilhelm Tell, dar de ce nu există muzee dedicate lui Iancu Jianu sau lui Grigore Pintea? E bine să vizităm alte locuri, dar nu trebuie să ne lăsăm propria cultură mai prejos”, susține Ana Ruse. „Pledoaria pentru valori. Revenirea în fire”, semnată de Anastasia Dumitru, a fost publicată la editura Ovidius University Press, în timp ce cartea Anei Ruse, „Armonii secu-lare”, a apărut la editura Ex Ponto.