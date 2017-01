Prof. Constantin Caracoti, directorul Liceului Teoretic „Traian“:

„Pledez pentru introducerea examenului de admitere în liceu!“

A absolvit în anul 1980 Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Fa-cultatea de chimie, an în care a și susținut concursul de titularizare devenind profesor, pentru cinci ani, la fostul liceu NAVROM din Con-stanța. Între anii 1985-1997, prof. Constantin Caracoti a activat la Grup Școlar Agricol Palas. În anul 1998 a dat concurs pentru ocuparea postului de inspector la disciplina chimie și, timp de patru ani, a deținut această funcție. În 2002 s-a titu-larizat prin pretransfer la Liceul Teoretic „Traian”, unde este director de anul trecut, din august. Mai trebuie menționat că, timp de un an, a fost inspector școlar general adjunct.- Ați împlinit un an de la nu-mirea dvs. ca director al Li-ceului „Traian” și iată cu ce rezultate.- Într-adevăr, performanțele șco-lare de la Bacalaureat și Evaluarea Națională au fost extrem de mulțumitoare. Am reușit să ne situăm pe locul I la Bacalaureat, având o promovabilitate de 99,39%. De asemenea, la examenul de admitere în clasa a IX-a, ultima medie a fost 9,46 la științele naturii, 9,47 la matematică-informatică și 9,49 la filologie. Aceasta în condițiile în care, în anii anteriori, media de admitere a fost undeva la 9,12 sau chiar sub 9. Am și muncit pentru a obține aceste performanțe, atât elevii, cât și cadrele didactice.Din păcate, ca urmare a acestor creșteri, nu ne-au rămas prea mulți absolvenți de-ai noștri. Așa că nu ne putem lăuda numai cu împliniri.- În ce măsură aceste rezul-tate sunt rodul muncii elevilor sau al dedicației profesorilor?- Într-o foarte mare măsură se datorează intensificării pregătirii elevilor. Una dintre țintele strategice pe care le-am avut în acest an școlar a fost aceea de a monitoriza și focaliza atenția noastră pe clasa a VIII-a și a XII-a. Tot timpul i-am atenționat că îi așteaptă un examen extrem de dificil. Ei au înțeles că examenul se desfășoară în clasă și nu în afara ei, cum au procedat alți elevi sau alți părinți la examenul de Bacalaureat. Au folosit metode ortodoxe, metode normale și cunoștințele pe care le-au acumulat de-a lungul unui an. De asemenea, cu elevii de clasa a VIII-a am făcut două simulări, iar cu cei de-a XII-a o singură simulare, iar rezultatele nu au fost foarte bune, motiv pentru care am inițiat un plan remedial pe care l-am discutat cu elevii. Și atunci ne-am focalizat pe o pregătire suplimentară a elevilor de clasa a VIII-a și a XII-a, intensificarea aces-tei pregătiri și discutarea subiectelor care se dau la aceste examene naționale. Dar și foarte multe ședințe cu părinții, în fiecare joi, la ora 18. Și cu toate că părinții se gândeau că ar trebui să facă anumite chete pentru protocol sau alte chestiuni, din start le-am eliminat aceste gânduri. Motiv pentru care aș dori să mulțumesc și pe această cale atât elevilor, cât și cadrelor didactice pentru implicarea lor.- Deci părinții perpetuează în această mentalitate.- Din păcate, da. Dar i-am făcut să înțeleagă că examenul este unul serios, care se desfășoară cu camere de luat vederi. Ba mai mult, am ajuns să discutăm în fiecare clasă de-a VIII-a și de-a XII-a ce trebuie să facă în cele trei ore de examen la Bacalaureat și în cele două ore de la Evaluarea Națională. Elevii de clasa a VIII-a nu mai fuseseră puși în această situație și este foarte important pentru ei să știe cum se pregătește acest gen de examen. Practic, elevul este derutat, este speriat atunci când vede subiectele și de aceea trebuie pregătit și intelectual și psihic.- Presupun că nu sunteți străin de schimbările din ISJ. Ce părere aveți, ca fost membru al acelei echipe?- Ca inspector de specialitate și ca inspector general adjunct, pot să spun că în ce privește actuala echipă, și mă refer la vârful acesteia, noi am avut o colaborare foarte bună, motiv pentru care o apreciez. Într-adevăr au făcut ceea ce trebuia să facă din punctul de vedere al creșterii învățământului constănțean.- Sunteți de acord că s-au aplicat cam multe experimente învățământului românesc?- Consider că avem nevoie de o strategie pe termen lung asupra învățământului în România. Parti-dele politice se succed la guvernare, dar învățământul trebuie proiectat pe o perioadă de 10 sau 15 ani. Abia atunci se văd roadele unui învățământ așezat riguros. Consider că toate partidele politice trebuie să se întrunească și să discute problema învățământului, care a fost și va rămâne o prioritate națională. Ca un punct strict personal, pot să vă spun că rezultatele foarte bune erau atunci când elevii de clasa a VIII-a dădeau examen de admitere. Consider că putem să revenim la o metodă care ar fi considerată comunistă, dar de foarte mare actualitate. Pledez pentru învăță-mântul de patru ani primar plus patru ani gimnazial și alți patru ani liceal. Care s-a dovedit că dă roade. Este ceea ce îmi spune experiența mea vastă la catedră. Toate partidele care sunt pe eșichierul politic să se concentreze și să sedimenteze un punct comun care să se refere la învățământul românesc. Iar apoi, indiferent cine ar veni la guvernare să nu mai realizeze o schimbare radicală. În opinia mea, Legea 1 dată de fostul ministru Funeriu are foarte, foarte multe lipsuri cu care noi ne luptăm acum.- Totuși, nu vi se pare că imixtiunea politicului în educație a devenit cam agresivă?- Nu ar trebui să fie așa. Politicul să-și rezolve problemele și să-și vadă de treaba lui, iar învățământul românesc să fie lăsat să funcțio-neze. Iar concursurile pentru ocupa-rea diferitelor posturi să fie adevărate.