Piesa câștigătoare a selecției naționale Eurovision va fi cunoscută în această seară

Ştire online publicată Sâmbătă, 01 Martie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Piesa câștigătoare a selecției naționale Eurovision va fi cunoscută în această seară, în urma unui spectacol ce va fi transmis live de televiziunea publică, de la Teatrul "Sică Alexandrescu" din Brașov.Ordinea intrării în concurs a artiștilor este următoarea: Paula Seling & Ovi — "Miracle", Bere Gratis "Despre mine și ea", The dAdA—"Unpredictable", The Zuralia Orchestra — "You Know", Vizi Imre—"Kind of Girl", Anca Florescu — "Hearts Collide", Silvia Dumitrescu — "Fiorul iubirii", Renee Santana feat. Mike Diamondz — "Letting Go", Ștefan Stan feat TeddyK — "Breathe", Naomy — "Dacă tu iubești", Vaida — "One More Time" și Șăl — "Hardjock".Modalitatea de jurizare este 50% televot și 50% vot al unui juriu național alcătuit din specialiști, în număr impar, minimum cinci, maximum șapte și doi membri de rezervă.Telespectatorii își pot vota cântecele preferate în timpul spectacolului. Fiecărei piese i se va aloca un număr de telefon care se va afișa pe parcursul melodiei, în mod egal pentru toți concurenții. Telespectatorii vor putea vota de pe același număr de telefon pentru una sau pentru mai multe melodii, dar numai o singură dată pentru fiecare, din momentul în care se vor declara deschise liniile telefonice.Reprezentantul României la concursul internațional va cânta la Copenhaga pe 8 mai, în a doua semifinală. Finala va avea loc pe 10 mai. Nu doar România își alege pe 1 martie reprezentantul la concursul Eurovision. În aceeași zi au loc și finalele naționale din Estonia și Lituania, scrie Agerpres.