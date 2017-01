Picturi-goblen, în expoziţie la Galeriile „Amfora”

Picturi-goblen, în expoziție la Galeriile „Amfora”

Ieri, la Galeriile „Amfora” a avut loc vernisajul expoziției de goblen „Secvențe”, semnată de Ecaterina Topor și Coca Spiridonică, două veterane ale unei arte care necesită o deosebită minuțiozitate. Vernisajul a fost realizat de criticul de artă Alice Dinculescu. Cele două artiste lucrează goblen de aproximativ 20 de ani: „Orice om are câte o pasiune, o dorință de a realiza ceva frumos. Mi-a plăcut foarte mult pictura, dar nu am avut talent. Am descoperit, însă, că poți face tablouri și cu acul. Goblenul e un mod de expri-mare a pasiunii mele pentru pictură”, a spus Ecaterina Topor. Pentru Coca Spiridonică, inspirația a venit de la Alexandrina Diceanu, o importantă realizatoare de goblen din Constanța. Cele două artiste lucrează în medie câte cinci ore pe zi, la „Amfora” expunând în jur de 50 de lucrări împreună. Chiar dacă temele abordate sunt diferite, cele două artiste sunt mânate de același crez: pasiunea pentru goblen. În timp ce pe Ecaterina Topor o pasionează reprezentările pictorilor clasici și diversitatea coloristică, avântul Cocăi Spiridonică se îndreaptă, așa cum ne-a spus, către „romantism, exotism și culori dulci”. Ambele împărtășesc gustul pentru lucrările cu tematică religioasă, despre care spun că nu le-ar vinde pentru nimic în lume. Le donează, însă, bisericilor sau rudelor: „Încercăm să fim cât mai aproape de adevărul religios. Le donăm bisericilor sau le oferim rudelor, sunt cadouri bine primite de oricine”, spune Coca Spiridonică. Tot ea ne-a mărturisit că realizarea goblenurilor este o bună modalitate de petrecere a timpului liber, de care beneficiază din plin: „Goblenul îmi ocupă pensia în mod plăcut. În loc să stau să-mi plâng reumatismul și să văd ce fac vecinii, mai bine fac goblenuri”. În cadrul vernisajului, criticul de artă Alice Dinculescu a apreciat perseverența Asociației Artiștilor Plastici „Amfora” în a organiza expoziții. De asemenea, a împărtășit experiența pe care a avut-o la Bienala de Artă Contemporană de la Veneția, de unde a venit dezamăgită din cauza atmosferei nu prea optimiste: „Evenimentul a avut un aer trist, lugubru. Bienala a arătat întunericul care vorbește despre spaimele unei umanități aflate într-un moment de criză spirituală. Artiștii au fost purtătorii unui mesaj destul de trist. Întorcându-te acasă, însă, intri într-o lume care îți dă acea stare a normalității”. Criticul de artă a făcut, de asemenea, o comparație între abordările artistice ale celor două expozante: „Coca vine cu sentimentul, în timp ce Ecaterina exprimă rațiunea. Întotdeauna suntem atrași când către o direcție, când către cealaltă”. Ecaterina Topor și Coca Spiridonică nu sunt la prima manifestare de acest gen, ele având în palmares și alte participări la expoziții. Lucrările lor pot fi admirate la Galeriile „Amfora” până pe 15 iulie.