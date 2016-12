Pictură, muzică şi teatru la Muzeul „Callatis“

Pictură, muzică și teatru la Muzeul „Callatis“

Ştire online publicată Joi, 10 Februarie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Muzeul de Arheologie „Calla-tis” Mangalia și Teatrul „Thaliamar”, organizează mâine, începând cu ora 18,00, la sediul muzeului, o nouă activitate culturală. „În seara de vineri, organizăm o nouă activitate culturală pentru cetățenii Mangaliei. În deschiderea evenimentului, vom vernisa expoziția de pictură a artistului Gabriel Tora, un mai vechi colaborator al muzeului nostru”, a precizat directorul Muzeului de Arheo-logie „Callatis” Mangalia, cercetător științific dr. Sorin Marcel Colesniuc. Gabriel Tora s-a născut la 5 decembrie 1972; a absolvit Școala Populară de Artă, secția pictură, în anul 1987; are studii de chitară clasică și canto, însă profesia sa de bază este cea de grafician. A avut numeroase expoziții la Mangalia, dar și în alte localități din țară. Are numeroase lucrări de pictură în colecții particulare din România, Germania, Marea Britanie, Italia, Norvegia și Statele Unite ale Americii. După vernisaj, artistul Gabriel Tora va susține un recital de muzică. În finalul activității culturale, actorii Teatrului „Thaliamar”, coordonați de Aura Stuparu, vor interpreta câteva momente teatrale. „Așa cum am subliniat și cu alte ocazii, scopul activităților științifice sau culturale, pe care noi le organizăm la sediul muzeului callatian, este de a ne face cunoscut patrimoniul istoric. Participând la aceste activități, cetățenii nu au cum să nu observe artefactele din expoziție și de fiecare dată noi le dăm explicații legate de istoria fiecărui exponat în parte. Deseori, la plecare, participanții cumpără diverse replici după exponatele antice, aflate la standul de vânzare al muzeului”, a subliniat directorul Muzeului de Arheologie „Callatis Mangalia”. Intrarea este liberă, iar picturile artistului Gabriel Tora pot fi achiziționate contra cost. (N.B)