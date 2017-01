Pictorul puţin cunoscut în viaţă este redescoperit astăzi

Pictorul puțin cunoscut în viață este redescoperit astăzi

Joi, 26 martie, la Muzeul de Artă Constanța a avut loc un dublu eveniment dedicat pictorului și maestrului de șah Radu Drăgoescu: vernisajul unei expoziții retrospective a picturii sale și lansarea unui volum care reunește articole pe tema șahului și a artei plastice. Numele său nu este cunoscut cum ar trebui, fiind vorba de un om foarte discret, însă, la ora actuală, pasionații de pictură îi descoperă opera, iar la muzeele din țară tablourile sale încep să atragă publicul. „Este o expoziție retrospectivă a unui pictor dintre cei care trebuie recuperați. Istoria artei moderne românești trebuie rescrisă din cauza lipsurilor pe care le are istoriografia în sine, din cauza lipsurilor pe care le-a produs o anumită conjunctură istorică asupra căreia nu insistăm. Dar și din cauza nenumăratelor avataruri ale vieții care împing anumiți oameni în vitrină, lăsându-i pe alții, cu o valoare egală sau poate superioară, într-un con de umbră. Datoria noastră, a celor care venim după ei este de a-i scoate la iveală” a declarat Doina Păuleanu, directorul Muzeului de Artă. Radu Drăgoescu a fost descendentul unei ilustre familii boierești din Oltenia, născut la Paris și educat, parțial, în capitala Franței. În cursul liceului prinde „microbul” șahului și, de-a lungul vieții pictează. Fiind de felul său o persoană pacifistă, ce nu iubea confruntarea, a preferat mereu șahul artistic, față de cel obișnuit. Această pasiune a sa l-a făcut să scrie articole dintre care unele au fost reunite în volumul lansat cu această ocazie. Volumul se intitulează „«De la pictură la șah și invers» și poartă titlul unui articol scris de Radu Drăgoescu, fiindcă nu am dorit să contribuim cu nimic ce l-ar fi deranjat pe un om discret cum era el. Această carte reunește articole de istorie și judecată plastică și articole despre creația în domeniul artistic. În timpul vieții a realizat un autoportret a la Modigliani, în care se înfățișează pe un fundal cu o tablă de șah. Iată o altă trimitere la aceste două domenii care i-au stimulat creativitatea”, a explicat Mihaela Varga, coordonatorul cărții. „Plăcerea pentru șah se va manifesta abia după ieșirea la pensie, când, într-un interval de 10 ani, publică trei sute de articole de creație artistică, de probleme sau de compoziție șahistică și ajunge maestru al șahului. Deci atunci când marea noastră majoritate gândim că ne-am încheiat activitatea, Radu Drăgoescu a început o nouă carieră strălucitoare, încununată de succese în domeniul șahistic. De asemenea veți vedea că foarte multe tablouri din cadrul expoziției sunt datate după anul 1980, deci sunt pictate după ieșirea la pensie”. Nu este o întâmplare că această expoziție retrospectivă are loc tocmai la Constanța. Având în vedere originile sale, pictorul este legat în special de Craiova, dar Balcicul a reprezentat și pentru el, ca și pentru alți pictori români, un magnet irezistibil. Fiica pictorului, artistul decorator Șerbana Drăgoescu, prezentă și ea la eveniment, a donat cinci tablouri ale tatălui său și o tapițerie de-a sa. „Această expoziție s-a structurat cumva de la sine. În această primă sală am ales din operele pe care Șerbana Drăgoescu ni le-a pus la dispoziție, lucrările care țin de sufletul și de universul său. Radu Drăgoescu a trăit din plin aventura sudului, pe care au resimțit-o toți marii artiști ai acestei perioade. Să ne gândim la un Matisse și nu numai. Pentru Radu Drăgoescu sudul său a fost Balcicul, așa cum a fost pentru atâția și atâția artiști”, a conchis Păuleanu.