Pictorul Haralambie Fantaziu propune „peisaje, flori şi alte lucruri născocite“

Astăzi, la Galeriile „Amfora“,

Pictorul Haralambie Fantaziu propune „peisaje, flori și alte lucruri născocite“

Expoziția pictorului Haralambie Fantaziu se deschide astăzi, la Galeriile „Amfora” din cadrul Centrului Județean pentru Promo-varea și Conservarea Culturii Tradiționale. Expoziția are și un caracter aniversar, întrucât pictorul împli-nește 45 de ani de apartenență la Asociația Artiștilor Plastici „Amfora”, ocazie cu care își prezintă lucrările publicului iubitor de artă. „Îmi place să pictez ceea ce gândesc”, ne spune Haralambie Fantaziu, veteran de război, care, ajuns la o vârstă respectabilă, se mândrește că nu a copiat pe nimeni, ci a dat glas doar stri-gătului interior: „M-am ferit mereu de influențele picturii altora, am vrut întotdeauna să fiu eu însumi”. Pictorul își aduce aminte de momentele în care era întrebat de cei care îi admirau lucrările „De unde atâta culoare?”. „Din inimă!”, răspundea artistul, ca și cum ceva mai natural n-ar fi putut să existe. Haralambie Fantaziu a absolvit Școala Populară de Artă Constanța în 1964, unul dintre profesorii care i-au marcat parcursul artistic fiind Nicolae Rădulescu, și a lucrat într-un atelier de creație în cadrul Cooperativei Muncă și Artă. „Îmi place să pictez ceea ce gândesc”, mărturisește artistul, care își reflectă imaginația creatoare prin pensula care îl însoțește de aproximativ jumătate de secol. Membru onorific al Asociației Artiștilor Plastici „Amfora”, artistul are în palmares șase expoziții personale, numeroase expoziții de grup, premii și diplome. 50 dintre lucrările sale au fost selecționate de colecționari din Germania, Franța, Italia, Turcia, Grecia sau Anglia. A participat la toate taberele de creație ale Asociației, locurile vizitate fiind doar un impuls pentru eliberarea imaginației pictorului: „Nu copiam ce vedeam, ci pictam din ima-ginație, pictam ce credeam eu că o să stea bine, peisaje, compoziții, flori și alte lucruri născocite”. Pictorul ne-a vorbit și despre cele două albume ale sale, unul cuprinzând 70 de picturi în ulei și 65 de lucrări de grafică. 200 dintre lucrările sale sunt înstrăinate (cumpărate de colecționari sau dăruite, pentru că pictorului îi face plăcere să transforme în cadouri propriile creații). Talentul l-a moștenit de la mama sa, a cărei creativitate a transformat casa copilăriei într-o locuință foarte arătoasă. „Mamei îi plăcea să născocească tot felul de romburi sau diferite forme și culori cu care împodobea fațada casei”, povestește pictorul. Vernisajul expoziției va avea loc astăzi, ora 17 și va fi realizat de criticul de artă Florica Cruceru.