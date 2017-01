Pictorul, boieraşul şi ţiganca cu patru sâni

1

Cerul gurii negru(sarcasticul=coton-ogar)

Pana in 1998, cand am inceput sa folosesc computerul, am citit doua publicatii romanesti: 'Romania Mare' si 'Romania Literara'. Abonament. Prima venea din Rromarlania, rupta-bucati, a doua, in conditii impecabile. La inceputul anilor '90, am citit o a treia...publikktie - 'Romania Liberabiata' a fostului agent sovietic Bakkal('Bacanu"), devenit agent jewnglishtanez(sorosist), "ziar" ce se vindea la taraba in Jew Jerk - numerele pe o saptamana. Asa l'am intalnit pe Tudor Octavian - semna un mini-mini pamflet, cateva randuri, pe prima pagina, daca mi'aduc bine aminte. Mi'a placut. Nu l'am uitat. Umor. Sarcasm(popular se spune...coton-ogar). Am vrut sa aflu de unde e. Ei, aci intervine chestia - am aflat ca e din Brailita, cel mai RAU FAMAT cartier dintr'un targ din Rromarlania; mai rau famat decat Piata Chiliei din Kustendge si Ferentarii de Tampitopole; locuitorii-mahalagii fiind cei mai inraiti indivizi din bantustan. Adevarul l'am aflat de la un fost coleg de munca din santier, tanar FUGIT din Brailita, din cauza rautatii maladiv-congenitale a bipezilor. Despre Braila se spune ca e un "oras" in care nu exista nici picior de Roman - numai corcituri! Poate TO ar trebui sa ne lumineze. Am inteles ca maestrul pamfleta-ros s'a saturat de paraii lui Soros, a plecat de la RL si, pentru cativa lei jigariti in plus, s'a aciuat in satra Voiculescului Felix, incropind manele jurnalistice alaturi de cioroiul Tukk ot Karakale - ce tie' si cu...nationalistii'astia --- Cand am inceput sa folosesc computerul, am INTELES ceva extrem de dureros pentru mine. Singura publikktie rromarlaneasca pe internet, era 'Ziua' finantata de CIA, condusa de cel mai jegos-imputzit-imoral merdialqaedan din Tampitopole - schizofrenic-paranoicul congenital Roskk Stanescu, agent jewnglishtanez cooptat de Zsidanul-Slovak de trista-sanguinara amintire - Pacipa. Mi'am dat seama ca nu mai stiam sa scriu bine romaneste, dupa unsprezece ani de exil. Ceva normal, daca nu am practicat scrisul, eu trebuind sa conversez in patru limbi, zilnic, prin natura activitatii. Am fost avertizat, DAR AJUTAT, de unii participanti la discutii. Am inceput sa reinvat scrisul. "Criticii" m'au ajutat. --- Ajungand la 'critic', nu pot sa continui fara s'o altoiesc pe criticul de...hartza, D. Puleanu. Verificand internetul, am inteles cine e...acritur'asta ceausista. I'am vazut cateva poze de incruntata menopauzata. Nu vreau s'o magulesc considerand'o inchizitoare. "A studiat" ceausismul. Asta spune totul despre criticul de hartza din ea. Kustendgea nu mai are cultura! Pana si teatrul de stat a fost desfiintat de Sifiliticul&Spodilimanul, calaii jigano-pesedisti ce terorizeaza pestilenta orientala. Cultura niet! Edukatie nema! Ce sa mai critici? Doar, sa le dai de lucru merdialqadedanelor sclifosite, ce fac pe interesantele...comentand culturabierea kustendilimanilor. Pen'ca veni vorba de merdialqaedane, sa ma amuz scriind ca am regasit'o pe Kodoaika(Codau), in cautarile pentru 'D. Pouleanu'. Kodoaika a fost o mare...intelectualabila ce publica in CL, compilari cu ajutorul internetului; insailari "elaborate inetlectual" sub...transa etnobotanica. Codau, am inteles, s'a refugiat la 'Noaptea de Kustendge'. Am regretat lipsa Kodoaicei si a Katzaoancei Vasiliou-Bargaoanu de la CL! Cel putin, ele, amazoancele, ii...cotonogeau fara mila pe calaii jigano-pesedisti al caror kapo e un Tziganoi-narco-alcoolic din Ferentari; cartier de Rromi(nu Tzigani) ce sufla'n ceafa...brailipovenilor.