Piaţa Mare, neîncăpătoare pentru publicul concertelor lui Gheorghe Zamfir, Ozana Barabancea şi Delia

Piața Mare, neîncăpătoare pentru publicul concertelor lui Gheorghe Zamfir, Ozana Barabancea și Delia

Concertul "Simply The Best - Povestea Naiului", a adunat, vineri seara, mii de oameni în Piața Mare din centrul istoric al fostei Capitale Culturale Europene, potrivit Agerpres. Cele o mie de scaune puse la dispoziția spectatorilor de către organizatori au fost mult prea puține pentru miile de sibieni și turiști, care au venit cu o oră mai devreme, pentru a prinde un loc cât mai aproape de scenă, pentru a-l vedea la maestrul Gheorghe Zamfir, dar și pe Ozana Barabancea și Delia. Printre artiștii aplaudați de public s-au numărat și Cvintetul Vocal Anatoly, DJ Johnny DaMix, Marius Preda, Cezar Cazanoi, Transition, Taraful Marin Alexandru și mulți alți muzicieni și instrumentiști.Gheorghe Zamfir a fost invitatul special al tânărului naist sibian Radu Nechifor, organizator al evenimentului și unul dintre foștii elevi ai maestrului."În primul rând vreau să le mulțumesc tuturor că au fost alături de noi până acum. În ediția din anul acesta, care este și ultima, am încercat să punem la punct cât mai bine toate detaliile pentru a oferi un spectacol magic", a declarat Radu Nechifor.Tânărul naist sibian a cântat cinci genuri muzicale diferite: folclor, clasic, jazz, pop-rock și DJing. "Povestea Naiului" este un concept care nu va mai continua, însă Radu Nechifor a promis că anul viitor, la Sibiu va avea loc un altfel de spectacol.