Petrecere surpriză pentru actriţa Ileana Ploscaru

Petrecere surpriză pentru actrița Ileana Ploscaru

Cu prilejul zilei sale de naștere, actrița Ileana Ploscaru a avut parte de o petrecere surpriză în week-end, organizată de colegii săi de la Teatrul de Stat, Mirela Pană ținând neapărat să o serbeze pe una dintre cele mai puternice figuri ale teatrului constănțean. Printre cei prezenți pentru a o aniversa pe cunoscuta actriță au fost Anaid Tavitian, secretarul literar al Teatrului de Stat, Virgil Iosif, directorul instituției, Mirela Pană, Ileana Șipoteanu, Liviu Manolache, Laura Iordan, Diana Cheregi, Luciana Crudu, Dumitru Lupu, Sorin Mocanu, Dan Cojocaru, Aneta Forna Christu, Radu Niculescu și Daniela Vitcu Hanțiu. De asemenea, au răspuns invitației de a o sărbători pe Ileana Ploscaru Aurelia și Ștefan Lăpușan, care i-au oferit actriței primul exemplar al celui mai recent volum pe care cuplul îl semnează - „Valori ale culturii de masă în Dobrogea”. Lucrarea a apărut la Editura Dobrogea, urmând să fie lansată în luna martie. Încântată de faptul că surpriza a reușit, Mirela Pană ne-a declarat: „Mă bucur că i-a revăzut astăzi, la aniversarea sa, pe câțiva dintre cei mai dragi sufletului ei. Îi datorăm doamnei Ploscaru foarte mult, pentru că ne-a sprijinit pe fiecare dintre noi în carieră, fiecare rol poate că a fost, într-un fel, direcționat de dânsa. Este a treia actriță din țară ca longevitate în activitatea artistică, alături de Olga Tudorache, care are 80 de ani, la fel ca și Tamara Buciuceanu. Ileana Ploscaru are 79 de ani. La anul sperăm să fie tot pe scenă, să aibă un spectacol al ei și să o aniversăm pentru 80 de ani de viață și mulți ani de activitate artistică”. Emoționată de evenimentul plăcut pus la cale de colegi, Ileana Ploscaru ne-a vorbit despre lucrurile pentru care e recunoscătoare: „Nu mă așteptam la o petrecere de asemenea amploare. Am crezut că vin aici ca să mă întâlnesc cu Mirela Pană la o felie de tort și o cafea. Este extraordinar! Le doresc tuturor să treacă prin ce-am trecut eu astăzi, și să ajungă la vârsta mea. Mulțumesc Cerului, sunt sănătoasă, mulțumesc Cerului că sufletul mi-e tânăr și că aș fi și eu capabilă de asemenea nebunii, ca ăștia mici. Singurul lucru ce-mi lipsește este un spectacol în care să joc. Atât”. Actrița ne-a dezvăluit faptul că are în proiect două spectacole, „o comedie și o năstrușnicie”, pentru că, așa cum ne întreabă, retoric, „poți să stai fără să stai fără să ai proiecte? „Trebuie să-ți pui mintea la contribuție și imaginația să lucreze”, precizează Ileana Ploscaru.