Petrecere de Halloween la şcoala comunitară a UDTTMR

traditii tataresti

Vreti ca acei copii sa cunoasca obiceiurile altor popoare? Nu trebuie sa-si invete mai intai propriile traditii. NU ATI FACUT NICIO ACTIVITATE PENTRU COPIII TATARI CU OCAZIA SARBATORILOR TATARESTI DIN ANUL ACESTA! Aceasta sarbatoare a fost organizata la cererea si pentru satisfacerea membrei ambasadei americane, iar voi ati cheltuit banii tatarilor pe o activitate ce nu face parte din obiectivele voastre ca uniune a TATARILOR. Bugetul pe care il aveti il directionati total gresit, in activitati religioase in contradictie cu petrecerile cu alcool, si serbari de sarbatori non tataresti. Scopul vostru este de a salva acest neam nu de al indoctrina cu traditiile si sarbatorile altora!