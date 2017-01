Peste 450 de lucrări din întreaga ţară, expuse la prima ediţie a Concursului Naţional de Fotografie de la Constanţa

Peste 450 de lucrări din întreaga țară, expuse la prima ediție a Concursului Național de Fotografie de la Constanța

Ieri, la Muzeul Militar Național „Regele Ferdinand I” – Filiala Constanța s-a desfășurat spectacolul ce a însoțit festivitatea de premiere a primei ediții a Concursului Național de fotografie „Să cinstim trecutul poporului român”. Inițiat de Școala cu clasele I-VIII „Nicolae Tonitza” Constanța, în parteneriat cu Școala cu clasele I-VIII „Aurel Vlaicu” și Școala cu clasele I-VIII nr. 8, proiectul a avut drept motto un citat semnat Grigore Vieru: „Cine are o limbă are o credință, cine are o credință are o biserică, cine are o biserică are o țară”. Promotorii acțiunii și-au dorit să dea viață fotografiilor uitate prin sertare și care cu această ocazie au fost selecționate în trei categorii: instantanee de la concursuri, de la activități cultural-artistice și excursii, toate trei pe teme istorice. Când echipa de proiect, formată din prof. Florica Butuc, manager de proiect, și prof. Georgeta Apopei, prof. Laura Sămulescu, prof. Elena Cojocaru, prof. Zoica-Gabriela Constandache, a lansat invitația de a participa tuturor instituțiilor de învățământ din țară, nu se gândea nici pe departe că se va ajunge la o participare atât de numeroasă. Peste 450 de lucrări - expediate de elevi din 23 de județe. Ineditul acestui concurs l-a constituit jurizarea fotografiilor, care s-a făcut de către echipe formate din cinci elevi de la fiecare școală constăn-țeană parteneră în proiect.