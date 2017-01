Peste 3.400 de absolvenţi de clasa a XII-a au dat bac-ul la sport

Examenele naționale la final

Peste 3.400 de absolvenți de clasa a XII-a au dat bac-ul la sport

Peste 3.400 de absolvenți ai clasei a XII-a au optat să susțină ultima probă a examenului de bacalaureat la educație fizică. Fete și băieți, cu toții s-au înghesuit în sălile de sport, numai ca să scape de învățat la altă materie. Însă, de multe ori, socoteala de acasă nu se potrivește cu cea de la piață. Baremele de notare au fost foarte stricte și pentru o notă mare a fost mult de muncit. „Nu mă așteptam să fie chiar așa de greu. M-am gândit că o să fie și cald și o să am emoții, dar nu credeam că o să fie așa de dificil", ne-a declarat o absolventă a Liceului Teoretic „Ovidius". „Bine că nu se mai dă rezistența, la viteză m-am descurcat bine, iar la proba de joc nu am avut probleme. Acum aștept să intru la gimnastică", ne-a spus o altă elevă. „Păi, în costumul ăsta, cum să nu iei 10 la sport?", se întreba retoric un elev al Liceul Teoretic „Ovidius", făcând referire la treningul mulat al unei colege. Un alt candidat, care tocmai susținuse proba de flotări, ne-a mărturisit că „profesorii din comisie au fost de treabă, ne-au încurajat, nu au fost foarte severi". Între două probe, elevii au mai avut timp și de câte o țigară, pufăită pe la colțurile curții școlii, departe de privirile părinților. Am zărit printre candidați și unii mai rotofei, care însă, spun ei, s-au descurcat foarte bine. Mult mai relaxați decât la probele anterioare, atât elevii, cât și părinții, au așteptat cu răbdare derularea exa-menului pentru a putea răsufla ușurați că „au scăpat".